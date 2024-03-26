Bist 100
8.967,1 0%
DOLAR
32,18 0,21%
EURO
34,95 0,19%
ALTIN
2.240,32 0,34%

Bacaklarım kalın diye üzülmeyin! Bu karışım bacakları çubuk gibi inceltiyor

Birçok kişi geniş basen ve kalın bacaklardan şikayetçi. Geniş basen ve kalın bacaklar estetik ve sağlık açısından oldukça kötü bir durumdur. Peki bu durumda ne yapmalıyız? İşte geniş basen ve kalın bacakların erimesi için tarif...

Yayın Tarihi: 26.03.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 09:19
Bacaklarım kalın diye üzülmeyin! Bu karışım bacakları çubuk gibi inceltiyor

Geniş basenler ve kalın bacaklar birçok insanın uğraştığı yaygın bir sorundur. Bu durum sadece estetik açıdan değil sağlık açısından da önemlidir. Kalın bacakların ve geniş kalçaların nedenlerini anlamak ve bunlarla başa çıkmak için doğru stratejiler geliştirmek önemlidir.

bacak

Geniş basenler ve kalın bacaklar birçok insanın ortak sorunu olup önemli sağlık ve estetik kaygılardır. Bu koşulların birçok nedeni olabilir ve doğru beslenme ve düzenli egzersiz önemli bir rol oynar.

BASENLERİ ERİTİP BACAKLARI İNCELTEN TARİF

Yağlı ve şekerli gıdaların aşırı tüketimi yağ birikmesine ve kilo alımına neden olabilir, bu da geniş basenlerin ve kalın bacaklara katkıda bulunabilir.

Oturarak veya hareketsiz bir yaşam tarzı kas kaybına ve yağ birikmesine neden olabilir, bu da geniş basenlere ve kalın bacaklara neden olabilir. Ancak bu tarifle kalın bacaklarınız ve geniş kalçalarınız eriyecek.

Malzemeler;

3 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı sumak

1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu

Yarım limonun suyu

Hazırlanışı;

Tüm malzemeleri bir kapta iyice karıştırın.

Bu karışımı her gün düzenli olarak kullanın ve 10 gün boyunca uygulayın.

Keten tohumu kanser öyküsü olan kişiler için uygun olmayabilir, bu nedenle bu tarifi uygulamadan önce doktora danışmak önemlidir.

bacak

-GREYFURT

İçerdiği bol miktardaki enzimler ve bol su sayesinde yağ yakımına yardımcı olur. Bazı rahatsızlıklara iyi gelen greyfurt suyunu ister bütün olarak, ister atıştırmalık olarak kullanabilirsiniz.

-YUMURTA

Basenlerinizi eritmek için kahvaltımızın vazgeçilmezi olan yumurtayı yiyebilirsiniz. Kas yapmak ve enerji sağlamak için kullanılan yumurta, uzun süreli tokluk hissi yarattığı için kalçalardaki yağların yakılmasına yardımcı olur.

-YOĞURT

Normal öğünlerde atıştırmalık olarak servis edilen düşük kalorili yoğurda zencefil, tarçın, zerdeçal gibi şifalı bitkiler ekleyerek daha hızlı yağ yakabilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Evi olmayanlara TOKİ piyangosu çıktı! O illerde yaşayanlara sudan ucuza sıfır daire!

Evi olmayanlara TOKİ piyangosu çıktı! O illerde yaşayanlara sudan ucuza sıfır daire!

18-55 yaş arasına iş başvuruları açıldı! Belediye çok sayıda personel alacak

18-55 yaş arasına iş başvuruları açıldı! Belediye çok sayıda personel alacak

Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var

Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var

Başvurmayan pişman olur! Devlet hanedeki kişi sayısına göre 1500-3500 TL fatura parası verecek

Başvurmayan pişman olur! Devlet hanedeki kişi sayısına göre 1500-3500 TL fatura parası verecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Saç boyalarını çöpe attıracak yöntem! Beyaz saçları 12 saatte kendi rengine çeviriyor
2
Gece uykusuna hasret kalanlar dikkat! Bir damlasıyla bebekler gibi mışıl mışıl uyumak mümkün!
3
Vücuttaki çatlakların kökünü kuruyor! Bu karışımla 1 ayda izlerden eser kalmayacak
4
Kahve telvesini sakın atmayın! O bölgedeki tüyleri pat diye döküyor
5
Bacaklarım kalın diye üzülmeyin! Bu karışım bacakları çubuk gibi inceltiyor
6
Bunları yaparsanız kirpikleriniz bir gecede bembeyaz olabilir!
7
Her şeyi unutuyorum diyenler dikkat! Sadece bir kaşığı ile hafıza depolarını fullüyor

WhatsApp'a yok artık dedirten özellik! Telefon kulağınızda beklemeye son

Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var

Altın fiyatlarında ralli başladı! Uzman isimden altın borçlularını korkutan uyarı

Bacaklarım kalın diye üzülmeyin! Bu karışım bacakları çubuk gibi inceltiyor

O Bankadan emekliye büyük bayram jesti: 11.000 TL ödenecek

Başvurmayan pişman olur! Devlet hanedeki kişi sayısına göre 1500-3500 TL fatura parası verecek

Şaşırtan uyarı! 'Emekli sakın kanmasın her şey daha kötü olacak'

Instagram hesabı olanlara az önce duyuruldu! Artık yarıya düşecek

18-55 yaş arasına iş başvuruları açıldı! Belediye çok sayıda personel alacak

Evi olmayanlara TOKİ piyangosu çıktı! O illerde yaşayanlara sudan ucuza sıfır daire!

Ucuz uçak bileti arayanlara müjde! THY o tarihe kadar yüzde 25 indirimli satacak!

O bankada hesap açtıranın faiz derdi bitiyor! Anında faizsiz 30.000 TL kredi verilecek