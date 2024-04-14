Bağırsakları harekete geçirecek mucizevi ot! Herkesin üzerine basıp geçtiği ot kabızlığa son verdiriyor

Bağırsak sorunlarından kurtulmak istiyorsanız bu otu mutlaka deneyin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



BAĞIRSAKLARA İYİ GELEN OT

Bağırsak problemlerinizden doğal yöntemlerle kurtulmak istiyorsanız bu otu mutlaka deneyin. Yabani pazı olarak bilinen ot antioksidan içerir ve vücuttaki serbest radikallerle savaşıp hücre hasarını azaltır. Bu şekilde yaşlanma belirtileri azalır ve birçok hastalığın önüne geçilir. Evelik otu ise karabuğdaygiller ailesine aittir ve dere kenarları ile nemli çayırlarda yetişir. Kuzu kulağına benzeyen bir türdür ve 25 farklı türü vardır.





Ot Haziran ve Eylül aylarında açar ve küçük çiçekleri vardır. Bitki 50 cm ile 2 metre aralığında uzayabilir. Ot kan ve bağırsakları temizler, iştahı artırır, yaprakları güçlendirici ve tonik etkisi taşır, deri hastalıklarına iyi gelir. Yabani pazı lif açısından da zengindir ve sindirim sistemini destekler. Tokluk hissi verir ve kilo kontrolünde yardımcıdır. Yabani pazı içerisinde A, C, K vitaminleri bol miktarda bulunur. Aynı zamanda demir, potasyum, kalsiyum gibi mineraller de içerir. Bu besinler sayesinde bağışıklık sistemi güçlendirilir. Yabani pazı kan şekerini dengeler ve düşük glisemik indeksi içerir. Bu sayede diyabete ve kan şekeri seviyesinin korunmasına iyi gelir.