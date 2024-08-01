Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Maden suyuyla tüketilirse kabızlığı tarihe gömüyor

Günlük hayatımızda en sık tükettiğimiz gıdalardan bazılarını bir araya getirmek, elde edeceğiniz faydaları artırabilir. Bu sayede farklı sağlık sorunlarının tedavisinde olumlu etkiler görülmektedir. Birçok kişi birlikte hangi yiyecekleri yiyebileceklerini merak ediyor olabilir. Detaylar burada…

Bu ikisinin mucizesine inanamayacaksınız!

Maden suyu ile incir, tek tek yenildiğinde sağlığa çeşitli faydaları olan iki besindir. Bu iki besin bir araya geldiğinde sağlık açısından faydaları daha da güçlü oluyor. Maden suyu mineraller açısından zengindir ve sindirime yardımcı olduğu bilinmektedir; incir ise lif, vitamin ve antioksidanlar açısından zengindir.





"Sindirim sistemine katkı"

Maden suyu sindirim sistemini rahatlatmak ve düzenlemek için etkili bir içecektir. İçerdiği bikarbonat ve diğer mineraller mide asidini nötralize ederek sindirimi kolaylaştırır. Özellikle yemekten sonra alındığında şişkinlik ve hazımsızlık sorunlarını azaltır.

Öte yandan incir, sindirim sisteminin normal çalışmasına katkıda bulunan yüksek lif içeriğine sahiptir. İncir, bağırsak hareketlerini düzenleyen ve kabızlığı önleyen çözünür ve çözünmez lif açısından zengindir. Maden suyu ve incirin bir arada tüketilmesi sindirim sistemini destekleyerek sindirim sürecinin daha rahat ve sağlıklı geçmesini sağlar.

"Kemik sağlığını destekler"

Maden suyu, kalsiyum, magnezyum gibi kemik sağlığına destek veren önemli olan mineralleri içerir. Bu mineraller kemik yoğunluğunu arttırır ve osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı olur. İncir kalsiyum, fosfor, potasyum bakımından zengindir. Bu mineraller kemiklerinizin ve dişlerinizin sağlığını korur ve güçlendirir.

İncirde bulunan kalsiyum vücudun ihtiyaç duymuş olduğu kalsiyum miktarının önemli bir kısmını sağlar. Kemik sağlığını destekleyen bu mineraller maden suyuyla birlikte alındığında emilimi artar daha da etkili hale gelir.





"Enerji ve canlılık verir"

Maden suyu içerdiği minerallerle vücattaki elektrolit dengesini koruyabilir ve enerji seviyesini artırabilirsiniz. Özellikle egzersiz sonrasında alındığında yorgunluğu azaltır ve kaybedilen mineralleri geri kazandırıp enerji verir.

İncirin içeriğinde doğal şekerler, karbonhidratlar B vitaminleri vardır. Bu besinler vücudunuza anında enerji verir ve yorgunluğu gidermektedir. Maden suyu ve inciri bir arada tüketmek hem fiziksel hem de zihinsel enerjiyi artırarak kendinizi daha canlı ve sağlıklı hissetmenizi sağlar.

CİLT SAĞLIĞINA FAYDALARI

Maden suyu cildin nem seviyesini korur ve cildi besler. İçerdiği silika cildin elastikiyetini arttırır ve daha genç görünümde olmasını sağlar. İncir antioksidanlar, vitaminler, mineraller açısından zengindir. Bu besinler cilt hücrelerini serbest radikallerden zararlı etkilerinden korur ve cildin yaşlanmasını yavaşlatır. İncirde bulunan C vitamini kolajen üretimini destekleyerek cildinizin daha parlak ve aynı zamanda sağlıklı görünmesini sağlamaktadır.

Maden suyu ve inciri bir arada tüketmek cilde gerekli besinleri sağlayarak sağlıklı ve genç bir cilde katkıda bulunmaktadır.

"Bağışıklık sistemi ve hastalıklardan korunma"





Maden suyu, bağışıklık sistemine destek veren ve vücudu hastalıklardan koruyan bazı mineraller içermektedir. Özellikle magnezyum ve kalsiyum bağışıklık fonksiyonunu düzenler ve vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur.

İncirde A, C ve K vitaminlerinin yanı sıra antioksidanlar açısından da zengin katkılar bulunmaktadır. Bu besinler bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu serbest radikallerin sebep olduğu hücre hasarından korur. İncir, vücudu enfeksiyonlardan koruyan antibakteriyel ile antiviral özelliklere sahiptir.

Maden suyu ile incirin bir arada tüketilmesi bağışıklık sistemini güçlendirerek sağlıklı ve dirençli vücuda sahip olmanızı sağlar.

"Kilo yönetimi ve metabolizma"

Maden suyu, metabolizmayı hızlandırmakla birlikte kilo kontrolüne yardımcı olan sıfır kalorili bir içecektir. İçerdiği mineraller vücudun enerji üretimini arttırır ve yağ yakımına destek olur. Öte yandan incir, diyet lifi bakımından zengindir, bu da tokluk hissi verir ve aşırı yemenizi engeller.

Doğal şeker içermesine rağmen hem düşük kalorili bir meyvedir hem de sağlıklı atıştırmalık seçeneğidir. Maden suyu ile incirin bir arada tüketilmesi tokluğu artırır, metabolizmayı hızlandırır ve kilo yönetimine destek olur.

MADEN SUYU İLE İNCİR KÜRÜ TARİFİ





Sindirim sistemini düzenleyen, bağırsak sağlığını destekleyen ve genel sağlığı iyileştiren etkili bir doğal ilaçtır. İşte bu sağlıklı rejimin adım adım tarifi;

Malzemeler:

10 adet kuru incir

1 şişe doğal maden suyu (200-250 ml)

Yapılışı:

10 adet kuru inciri suyla güzelce yıkayın. İncirlerdeki doğal toz ve kirin uzaklaştırılması önemlidir. Yıkanan incirleri küçük parçalar şeklinde kesin.

Her inciri dörde bölün. Büyük bir bardağa ya da sürahiye bir şişe maden suyu dökün. Doğranmış incirleri maden suyuna ekleyin. İncirlerin tamamen maden suyuyla kaplandığından emin olun.

İncir ve maden suyunu karıştırın. İncirin maden suyu içerisinde tamamen dağılması, besin değerinin maden suyuna karışması açısından karıştırma işlemi çok fazla önemlidir.

Karışımı buzdolabında yaklaşık olarak 8 saat ya da bir gece bekletin.

Bu sürede incir maden suyunu emerek yumuşar ve besin değerini maden suyuna bırakır.

Tüketim: Bu karışımdan sabahları aç karnına ya da yemeklerden hemen önce bir bardak içilir. İncir de yiyebilirsiniz. Bu tedavi 15 gün düzenli olarak kullanılabilir. 15 günlük kullanım sonrasında bir hafta ara vermenizi öneririz.