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Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Yiyen 10 dakikada kabızlıktan kurtuluyor

Bir kadın fenomen, kabuğuyla birlikte portakal yediği videosunu sosyal medyada paylaşarak kısa sürede en çok izlenme rekorunu kırdı. Bu genç kadın, kabuğuyla birlikte portakal yemenin kabızlık sorunlarına yardımcı olduğunu söylüyor. Detaylar burada..

Yayın Tarihi: 15.02.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 15:35
Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Yiyen 10 dakikada kabızlıktan kurtuluyor

Sosyal medya fenomeni Bethany, yemeden önce portakalların dışının yıkanması ve her dilimin üzerine tarçın serpilmesi gerektiğini açıkladı. Bu genç kadın, bu durumun başta kabızlık olmak üzere pek çok sağlık sorunlarına iyi geldiğini iddia etti. Bethany, portakalların genellikle kabızlığı azalttığını iddia ediyor.

Portakalda bulunan maddelerin müshil etkisi de bulunduğu öne sürülürken uzmanlar tüm portakalların aslında diyet lifi ve su açısından zengin olduğunu doğruluyor. Fakat bunun kabızlığa iyi geldiği anlamını taşımadığı da belirtiliyor. Diyet lifi ve su kabızlığı gidermenin en etkili yoludur. Beslenme uzmanı Amy Brownstein, portakal kabuklarının tüketilmesi güvenli olsa da yüzeyin böcek ilaçları ve bakteriler için üreme alanı olabileceğini söylüyor.

portakalın kabuğu kabızlığa iyi gelir mi

Kirletici maddelerin ve bakterilerin portakal kabuğuna girmesini önlemek için portakal kabukları iyice yıkanmalıdır. Bazı kişilerin de kabuklardan olumsuz yönde etkilenebileceği söyleniyor. Brownstein, portakal kabuğunun dokusu ve aynı zamanda tadının çiğneme sorunlarına neden olabileceğini açıkladı. Kabuğu bozulmamış portakalın %82'si sudur, 7 gram da lif içerir. Bu hatırı sayılır bir miktar ama herkesin tuvalete gitmesine yardımcı olmuyor. Uzmanlar, kabızlığa yatkın kişilerin lif bakımından zengin gıdaları tüketmekten hemen fayda görmeyeceğini vurguluyor.

Diyetisyen VanHuizen, konuyla ilgili açıklamasında lifin çalışma şeklinin aslında u olmadığını söylüyor. Mandalina yedikten sonra hemen tuvalete gidemeyebilirsiniz. Vücutta bir lif dengesi kurulsa da lifin kolona ulaşabilmesi ve kabızlığı gidermesi birkaç saat sürebilir.

portakalın kabuğu kabızlığa iyi gelir mi

Bethany ayrıca portakalları tarçın veya kırmızı biberle karıştırmanız gerektiğini söylüyor. Ancak bu karışım birçok kişi için mideye zarar verebilmektedir. Bethany, bir sosyal medya gönderisinde, insanların sağlık açısından faydalarından yararlanmak için portakalları bütün olarak yemeleri gerektiğini söyledi.

Sağlık açısından faydalarına rağmen uzmanlar, kabızlığı iyileştirdiğini gösteren bir araştırma bulunmadığını söylüyor.

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