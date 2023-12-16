Bağırsakta dışkı bırakmıyor! Kahvenin içine bir çay kaşığı koyun bitsin!

İşyerinde öğle yemeği molasında veya arkadaşlarınızla sohbet ederken Türk kahvesi içmenin kilo vermenize yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Türk kahvesi spor ve egzersizi desteklediğinde daha etkilidir. Antrenman öncesi Türk kahvesi içilmesi tavsiye edilir. Bu bel yağının ve selülitin giderilmesine yardımcı olur.

İçerdiği kafein ile birlikte yağ yakımını destekleyen Türk kahvesi ile farklı tarifler deneyerek kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Günümüzde zayıflamak isteyenler tarçınlı veya tereyağlı Türk kahvesi içmeyi tercih ediyor.

"Türk kahvesi ile zayıflama etkisi"

İlave şeker içermeyen ve neredeyse sıfır kalorili Türk kahvesi metabolizmanızı hızlandıracak. Özellikle lokal yağlar kısa sürede parçalanır. Türk kahvesi, kilo kaybına yardımcı olan çok miktarda antioksidan içerir.

Türk kahvesi bol miktarda kafein içerir. Bu sayede metabolizmanız hızlı bir şekilde çalışır. Eğer metabolizmanızın yavaş olmasından memnun değilseniz her gün bir fincan Türk kahvesi içebilirsiniz.





"Türk kahvesinin vücuda faydaları"

- Türk kahvesi vücuda bol miktarda nerji verir ve uyanıklığı artırır.

- Düzenli kahve içmek kolon ve kolon kanseri riskinizi %25, kolorektal kanser riskinizi ise %45 azalma etkisine sahiptir.

- Yemeklerden sonra bir fincan Türk kahvesi içmek sindiriminize yardımcı olacaktır.

- Zerdeçallı kahve şekersiz tüketirseniz ide ve kilo problemlerinize yardımcı olur.

- Kolesterolü düşürür ve kalp-damar sağlığını korur.

- Depresyonun etkilerini azaltır ve stresi azaltır.

- Türk kahvesi aynı zamanda hafızayı güçlendirir ve sosyalleşmeye de yardımcı olur.

- Türk kahvesinin %40 oranında analjezik etkisi vardır.

- Kabızlık problemini çözer ve bağırsakları harekete geçirir.

"Türk Kahvesi ve Tereyağı"

İkisini bir arada pişirmek biraz garip gelebilir ama kahvenize tereyağı eklemek gün boyunca acıkmanızı engelleyebilir. Kendinizi tok hissetmenizi sağlamakla birlikte midenizin tok kalmasını sağlar.





Tereyağlı kahvenin yüksek yağ içeriği iştahınızı azaltır ve kilo vermenizi sağlar. Aynı zamanda Türk kahvesini bu şekilde tüketmek, antrenman öncesi vücudunuzun enerji kazanmasına da yardımcı olacaktır. Tereyağda pişirilmiş Türk kahvesi tüketmek metabolizmanızı iki kat hızlandırır, bu da yağ yakmanızı kolaylaştırır.

Not: Kahvenize sadece tereyağı eklemek hızlı kilo kaybına neden olmaz. En iyi sonuçları elde edebilmek adına diyet ve egzersiz yapmanız da gerekmektedir.

Cezveye 1 bardak su ve kahve ekleyin. Daha sonra Türk kahvesini güzelce pişirin. Kahvenizin içine 1 çay kaşığı kadar tereyağını ekleyin. Tereyağı kahvenin içinde eridikten sonra bir bardağa dökün.

"Türk Kahvesi ve Tarçın"

Tarçın, yağ yakıcı özelliğiyle birlikte zayıflamaya yardımcı olan baharatlardan biridir. Tarçın ayrıca tatlı isteğini önler ve kan şekeri seviyesini dengede tutar. Günümüzde Türk kahvesinin yanı sıra tarçın da tüketilmektedir. Tarçınlı Türk kahvesi içen kişiler daha hızlı yağ yaktıklarını söylüyor.





Ayrıca kendinizi tok hissetmenizi sağlayarak aşırı kalori alımını engellemeye yardımcı olduğunu da vurguluyor. Fazla kilolarınızdan şikayetçiyseniz ve kısa süre içerisinde zayıflamak istiyorsanız tarçınlı Türk kahvesini mutlaka deneyin.

Bir cezvede 1 bardak su ve 2 çay kaşığı kadar kahveyi karıştırın. Daha sonra 1 çay kaşığı tarçın ekleyin. Bütün malzemeleri güzelce pişirin. Hafifçe kaynayıp kabarcıklar oluştuğunda ocaktan alın ve bir bardağa dökün. Daha sonrasında ise afiyetle tüketin.