Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! İbn-i Sina'nın doğal reçetesi!

Bin yıllık şifa kaynağı reçetesi gündeme gelirken İbn-i Sina'nın hastalar için kullandığı tedavi konularına önerilerde bulundu. İşte ünlü alimin şifa kaynağı olan şalgamın önerileri haberimizde.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! İbn-i Sina'nın doğal reçetesi!
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Dünya tıp tarihine damga vuran İbn-i Sina'nın reçeteleri günümüzde kullanılmaya devam ederken hastalıklara son verdirecek o tarif herkesin gündeminde C vitaminin temel taşları arasında bulunurken şalgamda yer alan likopen mineralleri reçetede yer aldı.

İbn-i Sina, vücut direncinde hastalıklara karşı koruyan şalgam tüketimine önerilirken virüslerle baş etmenin çözümü olarak görülüyor. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan şalgam doğadaki en güçlü antibakteriyel ve antibiyotik besin olarak gösterilirken içerisinde potasyum, magnezyum yer almaktadır.

şalgam

HER GÜN BİR BARDAK TÜKETİN

İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce tavsiye ettiği şalgam suyu, düzenli olarak tüketimlerde akciğer ve karaciğerde oluşan toksinlerden arındırırken günde bir bardak tüketilmesi önerilmektedir. Sindirim sistemini güçlendiren yararla beraber kabızlık sorununun da önüne geçer. 

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