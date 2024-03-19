Bakan Işıkhan: 47 adet ilaç listeye geri alınıyor!

Bakan Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), 36’sı yerli ilaç olmak üzere 47 ilacın geri ödeme listesine dahil edilmiş olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından duyuru yapan Bakan, hastalara acil şifalar diledi.

Hangi ilaçlar geri ödeme listesine dahil edildi?

Bakan Işıkhan’ın geri ödeme listesine dahil edildiğini duyurduğu 47 ilaçtan 3 tanesinin kanser, 3 tanesinin multiple skleroz, 7 tanesinin antibiyotik, 3 tanesinin diyabet, 6 tanesinin kan ürünü ve 1 tanesinin de immunosupresan olduğu belirtildi.

Listeye yeni alınan ilaçlarla ilgili düzenlemeler ise 5 iş günü içerisinde yürürlüğe girecek.