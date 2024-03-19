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Bakan Işıkhan: 47 adet ilaç listeye geri alınıyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir duyuruda bulundu. Bakan’ın paylaşımında yer alan ifadelere göre 47 adet ilaç, SGK tarafından geri ödeme listesine alınacak.

Yayın Tarihi: 19.03.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 10:25
Bakan Işıkhan: 47 adet ilaç listeye geri alınıyor!

Bakan Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), 36’sı yerli ilaç olmak üzere 47 ilacın geri ödeme listesine dahil edilmiş olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından duyuru yapan Bakan, hastalara acil şifalar diledi.

Hangi ilaçlar geri ödeme listesine dahil edildi?

Bakan Işıkhan’ın geri ödeme listesine dahil edildiğini duyurduğu 47 ilaçtan 3 tanesinin kanser, 3 tanesinin multiple skleroz, 7 tanesinin antibiyotik, 3 tanesinin diyabet, 6 tanesinin kan ürünü ve 1 tanesinin de immunosupresan olduğu belirtildi.

Listeye yeni alınan ilaçlarla ilgili düzenlemeler ise 5 iş günü içerisinde yürürlüğe girecek.

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