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Bakan Işıkhan, Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıklı Yaşam Kampanyasına Destek Verdi

Bakan Vedat Işıkhan, 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyasına katılarak vücut kitle indeksi ölçümü yaptırdı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 15:35
Bakan Işıkhan, Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıklı Yaşam Kampanyasına Destek Verdi

Bakan Işıkhan'dan Sağlıklı Yaşam Vurgusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına katılım gösterdi. Kayseri'de düzenlenen 38. İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı sırasında, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sincan İlçe Müdürlüğü'nün standında vücut kitle indeksi ölçümü yaptırdı.

Sağlıklı Yaşam İçin Davet

Bakan Işıkhan, kalan tüm vatandaşlara da vücut kitle indeksi ölçümlerini yaptırmalarını önererek, kampanyaya destek verilmesi çağrısında bulundu. Bu tür uygulamaların sağlıklı yaşamın önemini vurgulamak açısından son derece faydalı olduğunu belirtti.

Halkın sağlığı için atılan bu adım, bireylerin ideal kiloya ulaşmalarında önemli bir rol oynamayı hedefliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "İdeal...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" uygulaması kapsamında vücut kitle indeksi ölçümü yaptırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "İdeal...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" uygulaması kapsamında vücut kitle indeksi ölçümü yaptırdı.

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