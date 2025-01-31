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Bakan Memişoğlu'ndan Sağlıkta Reform Vurgusu: Randevu Bekleme Süreleri %40 Azaldı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Eskişehir'de yaptığı açıklamada randevu bekleme sürelerinin %40 azaldığını belirtti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:05
Bakan Memişoğlu'ndan Sağlıkta Reform Vurgusu: Randevu Bekleme Süreleri %40 Azaldı

Türkiye Genelinde Randevu Bekleme Süreleri Düşüyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Eskişehir Valiliği'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye genelindeki randevu bekleme oranlarının son 6 ayda %35-40 oranında azaldığını açıkladı. Memişoğlu, 79 branştan 67’sine ilk 24 saat içerisinde randevu verebileceklerini belirtti.

Eskişehir'de Sağlık Yatırımları

Bakan Memişoğlu, Eskişehir'e yaptığı ziyarette, şehirdeki sağlık altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) açılışı için de heyecanla beklediklerini ifade etti. Ayrıca, Eskişehir’de mevcut sağlık hizmetlerini değerlendirerek 9 devlet hastanesi, 1 üniversite hastanesi, 5 özel hastane ve yeni kurulan Şehir Hastanesi ile birlikte sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma hedefinde olduklarını dile getirdi.

Koruyucu Sağlık Hizmetlerine Öncelik

Bakanlık olarak, insanları koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlandırmayı önceliklendirdiklerini aktaran Memişoğlu, “Kilo, bağımlılık, hareketsizlik ve kötü beslenme gibi konularda toplumu bilinçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

Özel Hastanelere Yeni Düzenlemeler

Özel hastanelerle ilgili mevzuatta kapsamlı değişiklikler yaptıklarını belirten Memişoğlu, sağlık tesislerinin daha kaliteli hizmet sunabilmesi için çeşitli standartlar getirileceğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye’deki özel hastanelerin zenginlik kaynağı olduğunu ve dünya genelinden hastaların sağlık hizmetleri almak için Türkiye’ye geldiğini söyledi.

Akreditasyon ve Kalite Standartları

Bakan, özel sektöre akreditasyon getireceklerini duyurarak, bu uygulamanın sağlık hizmetleri kalitesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Sağlıkta kalitenin yanı sıra, sağlık bilgisi ve teknolojisinin üretilmesi için de çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Memişoğlu'na ziyareti sırasında İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi programa katılmak için Eskişehir'e geldi. Bakan Memişoğlu...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi programa katılmak için Eskişehir'e geldi. Bakan Memişoğlu, Eskişehir Valiliği'ni ziyaret etti, Vali Hüseyin Aksoy (solda) ile görüştü.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi programa katılmak için Eskişehir'e geldi. Bakan Memişoğlu...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi programa katılmak için Eskişehir'e geldi. Bakan Memişoğlu, Eskişehir Valiliği'ni ziyaret etti, Vali Hüseyin Aksoy (solda) ile görüştü.

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