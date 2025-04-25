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Bakan Memişoğlu: Türkiye'de Sağlık Hizmetleri 1 Milyar Kez Ulaştı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yalova Üniversitesi'nde sağlık hizmetlerinin ulaştığı 1 milyar kişiye vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 14:23
Bakan Memişoğlu: Türkiye'de Sağlık Hizmetleri 1 Milyar Kez Ulaştı

Sağlık Bakanı Memişoğlu Yalova Üniversitesi'nde Konuştu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yalova Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye genelindeki sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekti. "Sadece bir senede, insanlarımıza 1 milyar kez dokunan bir sağlık hizmeti sunuyoruz. Bunu Türkiye'nin her bölgesinde, en ücra köşelerinde, ücretsiz ve tamamen sosyal güvenlik kapsamında ulaştırıyoruz," dedi.

Üniversiteler Bilim Yuvasıdır

Bakan Memişoğlu, Yalova Üniversitesi'nin bir bilim yuvası olduğunu vurgularken, üniversitelerin yeni nesilleri eğitme konusundaki rollerini de öne çıkardı. "Üniversitelerimizde, adanmış insanların başarılı olduğunu gördük; bu nedenle kütüphane açıyoruz. Öğrenim gören bireylerin bilgilerini artırması ve sorunları çözmesi adına önemli bir adım atıyoruz," ifadelerini kullandı.

Sağlıkta Üretim ve İşbirliği

Memişoğlu, Türkiye'nin en iyi sağlık hizmetine sahip ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Türkiye'de yapılamayan hiçbir ameliyat, hiçbir tedavi yok. Ancak bundan sonra 'sağlıkta üretim' vurgusu yapmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hedefi sağlıklı bir Türkiye. Biz, koruyan, geliştiren ve üreten bir sağlık sistemi oluşturmalıyız," dedi.

Geleceğin Sağlık Ekosistemi

Bakan Memişoğlu, üniversitelerin bilim üretiminde önemli bir rol oynayacağını belirtirken, bu bilimin sanayi ile buluşmasının gerekliliğini de ifade etti. "Biz sadece bilim yapmayacağız; üniversitelerimizde bu bilimin üretim tarafını da destekleyeceğiz," şeklinde konuştu.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili hukuki işlemlerin tamamlandığını söyledi. Büyükgümüş, "Sağlık alanında yapılacak araştırmalarla, güçlü bir altyapıyı Yalova'mızda sunmuş olacağız," diye ekledi.

Programa, Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ve diğer ilgililer katıldı. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin açılışı gerçekleştirildi ve yemekhane ile kütüphane binalarının temeline ilk harç döküldü.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinin açılışı ile...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinin açılışı ile yemekhane ve kütüphane binalarının temel atma törenlerine katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinin açılışı ile...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinin açılışı ile yemekhane ve kütüphane binalarının temel atma törenlerine katıldı.

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