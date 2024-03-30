Baş ağrısını ilaçsız 5 dakikada geçiren yöntem!

Doğal ve etkili yöntemler sayesinde baş ağrısının önüne geçmek mümkündür. Baş ağrısı neden olur, baş ağırısı nasıl geçer, baş ağrısına ne iyi gelir? sorularına yanıt arayanlar için tüm detaylar haberimizde yer almaktadır. Baş ağrısı yaratan ciddi bir rahatsızlığınız varsa, baş ağrınız kronikleştiyse ya da çok şiddetliyse bu yöntemlere başvurmadan önce hekime gitmekte yarar vardır.



BAŞ AĞIRISININ OLUŞMA NEDENLERİ

-Günlük yaşam üzerinde oluşan stres ve gerginlik

-Uyku yetersizliği, aşırı çalışma, dinlememe

-Dengesiz beslenme ya da uzun süreli açlık durumu

-Menstrüasyon döneminde hormon seviyelerindeki değişikliker baş ağrısına neden olur

-Migren tekrarlanırken şiddeti baş ağrılarına neden olur

-Yüksek tansiyon

-Sinirsel rahatsızlıklar



BAŞ AĞRISI TİPLERİ

-Başın iki tarafında hissedilen orta şiddetli olan gerilim tipi baş ağırısı.

-Şiddetli bir ağrı ile etki ederken ışığa, sese ve kokulara karşı duyarlılıklı olan migren kusma semptomlarını gösterir.

-Bu tür baş ağrısı, belirli bir süre boyunca sık sık ve şiddetli baş ağrılarına neden olabilir. Küme baş ağrıları genellikle göz etrafında ve şiddetli yanıcı bir ağrı ile gerçekleşir.

-Kadınlarda gözüken menstrüe dönemlerde hormonal değişikliklerle ilişkin baş ağrusu türü hormonal olurken östrojen seviyelerindeki değişiklik.

-Sağlık sorunlarının, beyin tümörleri, beyin kanamaları ya da enfeksiyonlar ciddi altta yatan nedenle beraber ortaya çıkan sekonder baş ağrılarıdır.



BAŞ AĞIRISINE İYİ GELEN YÖNTEMLER NELERDİR?

SOĞUK KOMPRES

En bilinen yöntemlerden olan soğuk kompres, ağrıyan bölgelere soğuk uygulamasıyla beraber etkili sonuç alınıyor. Poşet içerisine buz koyulup ağzını sıkıca kapatarak ince beze sarılmasıyla beraber ağrıyan bölgelere tutulur.



ELMA ÇAYI

Elma içerisinde yer alan antioksidanlarla beraber mineralle ve vitaminlerle beraber vücuda destek olarak baş ağrısı dindirilir.



LAVANTA YAĞI

Lavanta yağının içerisinde farklı etken maddeleriyle beraber ağrıları dindirme konusunda en usta ve doğal yöntem olarak görülür.

Kaynatıp bir kaseye aldığınız suyun üzerine 4-5 damla kadar lavanta yağı ekleyin ve sudan yükselen buharı soluyun. Bunu bir süre devam ettirdiğinizde baş ağrınızın geçtiğini göreceksiniz.



ZENCEFİLLİ SU

Zencefil damarlar genişlettiğinden baş ağırısında da etkili rol oynar. 1 su bardağı kaynamış suya 1 çay kaşığı toz zencefil eklenerek karıştırılır ve ılık hale geldiğinde tüketilir.



SICAK AYAK BANYOSU

Ayağını sıcak tut, başını serin cümlesinin doğru yazıldığı bu yöntemle görülmektedir. Sıcak suda ayaklarınızı beklettiğinizde ya da yıkadığınızda kan akışı hızlanarak kan dolaşımı düzene girer. Bu durumda ise oluşan baş ağrısında dinginlik yaşanır.

