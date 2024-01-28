Beyin gelişiminden eklem sağlığına, sindirimden bağışıklığa, her derde deva! Sadece 1 kasesi yetiyor, doğal botoks etkisi yapıyor!

Kelle paça çorbası, geleneksel Türk mutfağının sağlık ve güzellik sırlarından biri. Bu çorba, içeriğindeki kolajen, jelatin, vitamin ve mineraller sayesinde cildi yeniliyor, kırışıklıkları gideriyor, saçları güçlendiriyor ve bağışıklığı artırıyor. Peki severek tüketilen bu çorbanın botoks etkisi yarattığını biliyor muydunuz? Bu çorba, kolajen haplarına para dökmeye son verecek bir mucize. İçindeki şifalı malzemeler, genç kalmanıza yardımcı oluyor. Detaylar haberimizde...

KELLE PAÇA ÇORBASI NEDEN SAĞLIKLI?

Kelle paça, hem lezzetli hem de sağlıklı bir çorbadır. İşte kelle paçanın faydaları:

* Kelle paça, içeriğindeki yüksek oranda kolajen ve jelatin sayesinde cildinizi gençleştirir, kırışıklıkları azaltır, saçlarınızı güçlendirir ve eklem ağrılarını hafifletir.





* Kelle paça, A, C ve E vitaminleri, kalsiyum, fosfor, potasyum, magnezyum, demir ve çinko gibi birçok besin öğesi içerir. Bu besinler, bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlara karşı korur, enerji verir, sindirimi kolaylaştırır ve kan şekerini dengeler.

* Kelle paça, özellikle kış aylarında grip ve soğuk algınlığına karşı doğal bir ilaç gibidir. İçine limon, sarımsak ve sirke eklenerek tüketildiğinde, vücuttaki bakteri ve enfeksiyonu temizler, ateşi düşürür ve boğaz ağrısını giderir.

* Kelle paça, protein kaynaklarından biridir ve kas gelişimi için tercih edilir. Kasların büyüyüp gelişmesine destek olurken hasar alan kasların iyileşme sürecini hızlandırır. Ayrıca kemiklerin sağlıkla büyüyüp gelişmesini sağlar.





* Kelle paça, beyin gelişimine ve sağlığına destek olur. İçeriğinde bulunan demir sayesinde kan dolaşımının sağlıkla sürmesine yardımcı olur, vücuda oksijen taşınmasına destek olur. Ayrıca hafızayı güçlendirir, zekayı artırır ve stresi azaltır.

* Kelle paça, uzun süreli bir tokluk hissi sağlar. Lif açısından zengin olan kelle paça, bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlığı önler ve şişkinliği azaltır. Metabolizmayı hızlandırıcı etkileri olduğu da bilinir.

* Kelle paça, zayıflamak isteyenlere de destek olur. Hem uzun süre tok tuttuğu hem de metabolizmayı hızlandırdığı için kilo verme sürecini hızlandırır. Ayrıca içeriğindeki protein sayesinde kas kütlesinin korunmasına yardımcı olur.

* Kelle paça, hücrelerin onarılma hızını arttırır. İçeriğindeki kolajen sayesinde bağ dokuların da sağlığını korur, hasarlı dokuların iyileşme sürecini de hızlandırır. İncinme, kırık, çatlak ve doku zedelenmesi yaşayanları kısa sürede iyileştirir.



* Kelle paça, saç ve tırnak sağlığını da destekler. İçeriğindeki kolajen, vitamin ve mineraller sayesinde saçlarınıza nem ve canlılık verir, saç dökülmesini ve kopmasını önler, saçlarınızı daha parlak ve güçlü yapar. Aynı zamanda tırnaklarınızı da kırılmaya ve soyulmaya karşı korur.

* Kelle paça, besin değerleri çok zengin olduğu için vücudu birçok hastalığa yakalanmaktan korur. Özellikle kanser, kalp hastalıkları, diyabet, yüksek tansiyon, kolesterol, romatizma, gut, artrit gibi kronik hastalıklara karşı koruyucu bir etkiye sahiptir.

KELLE PAÇA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Kelle paça çorbası yapmak için, kelle, paça ve dil iyice temizlenir ve haşlanır. Haşlanan etler, küçük parçalara ayrılır ve bir tencereye alınır. Üzerine su, soğan, havuç, patates, sarımsak, pirinç, tuz ve karabiber eklenir ve kaynatılır.







Ayrı bir kapta limon suyu, sirke, zeytinyağı ve pul biberden oluşan bir terbiye hazırlanır. Terbiye, çorbaya yavaşça ilave edilir ve karıştırılır. Çorba, malzemeler iyice pişene kadar kısık ateşte pişirilir. Sıcak olarak servis edilir.