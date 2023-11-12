Erkekleri avlayan virüs ortaya çıktı! Kadınlara bulaşmıyor, sadece erkeklerde görülüyor

Japon bilim insanları bir ilke daha imza attı! Sadece erkekleri öldüren bir virüs keşfedildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SADECE ERKEKLERİ ÖLDÜREN VİRÜS

Japon bilim insanları tarafından uzun zamandır tırtıllar üstünde yapılan araştırmalar sonrasında yalnızca erkekleri etkileyen bir virüs keşfedildi. İngiliz bilim insanları bu virüsün böcek türlerini yok edebileceğini de dile getiriyor. Araştırmayı yapan Daisuke Kageyama önümüzdeki dönemlerde buna benzer birçok virüsün ortaya çıkabileceğini de belirtti.





Japonya Minami Kyushu Üniversitesi'nde teknisyen olarak görev yapan Misato Terao tırtılların bitkileri farklı şekilde kemirdiğini gözlemledi ve bu böceklerin hepsinin dişi olduğunu tespit etti. Çalışmalara göre bütün dişi böcekler hayatta kaldı ve çalışmada olanlardan yalnızca 3 erkek yaşamaya devam etti. Bu sebeple virüs erkek katili olarak adlandırıldı ve dişi tırtıllara avantaj kazandırdığı ortaya çıktı.