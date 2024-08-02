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Beyin İltihabıyla Savaşan Fizyoterapist Ece Uluer'in Yeniden Yürüme Mucizesi

Beyin iltihabı nedeniyle uzun süre yatağa bağımlı kalan fizyoterapist Ece Uluer, staj yaptığı hastanedeki arkadaşlarının desteğiyle yeniden yürümeye başladı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 11:09
Beyin İltihabıyla Savaşan Fizyoterapist Ece Uluer'in Yeniden Yürüme Mucizesi

Beyin İltihabıyla Mücadele Eden Ece Uluer'in Umut Verici Hikayesi

İzmir'de, beyin iltihabı nedeniyle iki yıl boyunca yatağa bağımlı kalan 25 yaşındaki fizyoterapist Ece Uluer, staj yaptığı hastanede arkadaşlarının desteğiyle yeniden yürümeyi başardı.

Öğrencilik Yılları ve Zor Günler

Ece Uluer, 2018 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde Fizyoterapi eğitimi alırken, öğrencilik döneminde İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde staj yapmıştı. 2022 yılında çeşitli sağlık sorunları ile hastaneye başvuran Uluer, Kovid-19'a yakalanarak yoğun bakıma alındı. Burada, yapılan tetkikler sonucunda beyin iltihabı teşhisi kondu.

Arkadaşlarıyla Yeniden Bir Araya Geldi

Uzun tedavi sürecinin ardından evinde yatmak zorunda kalan Uluer, staj yaptığı hastanedeki meslektaşlarının kendisini desteklemesiyle sağlığına kavuşmaya başladı. Yakınlarıyla birlikte 2023 yılında hastaneye gelen Uluer, fizik tedavi sürecine başladı ve olumlu sonuçlar almaya başladı.

“Onların Desteğiyle Yürümeye Başladım”

Ece Uluer, yaşadığı zorlu günlerde staj yaptığı hastanedeki arkadaşlarının kendisine destek olduğunu belirterek, "Onların yeri benim için çok farklı. Bana çok yardımcı oldular. Şu anda ayakta olmak benim için mucize gibi," ifadelerini kullandı. Tedavisinin devam ettiğini ve mesleğine geri dönmek istediğini vurguladı.

Meslektaşlarının Destekleriyle Başarıya Ulaştı

Hastanenin fizik tedavi ünitesinin sorumlu uzmanı, Ece Uluer’in iyileşme sürecinde seferber olduklarını belirtti. Uzmanın açıklamalarına göre, Uluer'in zayıflayan kaslarının güçlendirilmesi için diyetisyen ve psikologlarla da işbirliği yapıldı.

Başhekimin Açıklamaları ve Umut Dolu Gelecek

Hastane başhekimi Prof. Dr. Yekta Öncel, Ece’nin tedavi sürecinin başındaki halinin göz önüne alındığında, yaşadığı gelişimin oldukça etkileyici olduğunu belirtti. Artık rahat bir şekilde yürüyebilen Uluer, hastane çalışanlarının desteği ile eski günlerine geri dönmeyi hedefliyor.

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