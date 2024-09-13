Beyin Pili Ameliyatı ile Parkinson Hastalığından Kurtulan Kadın

Bursa'da Parkinson Hastalığına Yenik Düşen Bir Kadının Hikayesi

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen beyin pili (derin beyin stimülasyonu) ameliyatı, 12 yıl boyunca Parkinson hastalığı ile mücadele eden 54 yaşındaki Şafak Akdemir için yeni bir başlangıç oldu.

Ameliyatın Ardından Gelen Çağdaş Yaşam

İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Parkinson, esansiyel tremor ve distoni gibi hareket bozuklukları yaşayan hastalar, bu tür ameliyatlarla sağlıklı bir yaşama adım atıyor. Akdemir, ameliyat sonrasında yemek yeme ve hareket etme gibi günlük aktivitelerini bağımsız olarak gerçekleştirebildiğini belirtti.

Akdemir’in söylemleri ise duygusal bir bağ oluşturuyor: "Parkinson hastalığı döneminde yaşadığım sıkıntılar beni çok zorladı. Ameliyat sonrasında hem ilaç kullanımı azaldı hem de hayat kalitem yükseldi. Artık ailemden bağımsız yürüyebiliyorum."

Uzmanlardan Değerlendirme

Nöroloji uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel, Akdemir'in takip sürecinde cihaz destekli tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirtti. "Ameliyattan sonra hastamızda komplikasyon oluşmadı ve ilaç kullanımı belirgin şekilde azaldı. Günlük yaşam aktivitelerinin büyük çoğunluğunu bağımsız bir şekilde gerçekleştirebiliyor," diyerek başarıyı vurguladı.

Ameliyatın Süreci

Beyin Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Selahattin Biçer, ameliyat sürecini iki aşamada gerçekleştirdiklerini açıkladı. "İlk aşamada, beynin ilgili bölgelerine elektrotlar yerleştiriyoruz. İkinci aşamada ise pil yerleştirme işlemi yapıyoruz. Tüm süreç yaklaşık 3-4 saat sürüyor," ifade etti.

Parkinson Polikliniği ve Gelecek Tedavi Seçenekleri

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2018 yılında kurulan Parkinson Polikliniği, hastaların takibi için sürekli hizmet vermektedir. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Demet Yıldız, "Hastalarımıza randevusuz hizmet verme imkanımız mevcut, tedavi süreçlerini yakından takip ediyor ve gerekli durumlarda ileri evre tedavi seçeneklerini sunuyoruz," diyerek hastaların bu fırsatlardan yararlanabileceğini belirtti.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin pili (derin beyin stimülasyonu) ameliyatı uygulanan 54 yaşındaki Şafak Akdemir, 12 yıldır mücadele ettiği Parkinson hastalığından kurtuldu. Akdemir, açıklamada bulundu.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin pili (derin beyin stimülasyonu) ameliyatı uygulanan 54 yaşındaki Şafak Akdemir, 12 yıldır mücadele ettiği Parkinson hastalığından kurtuldu. Akdemir, açıklamada bulundu.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin pili (derin beyin stimülasyonu) ameliyatı uygulanan 54 yaşındaki Şafak Akdemir, 12 yıldır mücadele ettiği Parkinson hastalığından kurtuldu. Akdemir, açıklamada bulundu.