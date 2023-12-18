Beyni zehir gibi çalıştırıyor! Ünlü doktordan mucize tarif

Canan Karatay uyanır uyanmaz zihninizi açacak öneriyi verdi! Ayrıntılar haberimizde...

Beyni zehir gibi çalıştırıyor! Ünlü doktordan mucize tarif
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Türk kahvesi, ünlü sağlık uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın açıklamalarına göre, sabah aç karna tüketildiğinde kişinin zihnini açarak odaklanma problemi yaşamamasına yardımcı oluyor. Her sabah düzenli olarak içildiğinde, Türk kahvesinin domatesten 100 kat daha fazla antioksidan ürettiğini belirten Karatay, bu içeceğin düzenli tüketiminin kişinin gününe enerjik ve sağlıklı bir başlangıç yapmasına katkı sağladığını vurguluyor.

Türk kahvesinin beyne olan olumlu etkilerinden bahseden Prof. Dr. Canan Karatay, içerdiği kafein sayesinde beyin fonksiyonlarını hızlandırarak dikkat, uyanıklık ve hafıza gibi özellikleri geliştirdiğini ifade ediyor. Ayrıca Türk kahvesi, beyinde mutluluk ve zevk duygusunu artıran dopamin ve noradrenalin gibi kimyasalların üretimini teşvik ediyor.

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Sağlıklı beslenme ve kilo verme konularında sıklıkla konuşulan Prof. Dr. Canan Karatay, her gün aç karna içtiği Türk kahvesinin şeker hastalığı problemlerine de olumlu etki sağladığını belirtiyor. Ancak, bu içeceğin sağlık açısından faydalı olabilmesi için şeker eklenmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Türk kahvesinin içeriğindeki antioksidanların vücuttaki toksinlerden arınmaya yardımcı olduğunu ifade eden Karatay, aynı zamanda kahve telvesini doğal gübre olarak kullanmanın bitkilere faydalı olduğunu belirtiyor.

Sonuç olarak, Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerisiyle Türk kahvesi, sadece lezzetli bir içecek olmanın ötesinde, zihinsel açıklığı artıran, enerji veren ve antioksidanlarla dolu sağlıklı bir başlangıç seçeneği olarak öne çıkıyor. Ancak, herkesin özel durumlarına göre bu içeceği tüketmesi önem taşıyor.

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