Bilim şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı! Stres kanseri nasıl besliyor?

Araştırmaya göre, stres hormonu kortizol, kanser hücrelerinin kan damarlarına yapışmasına ve vücudun diğer bölgelerine sıçramasına yardımcı oluyor. Stresi azaltmanın kanser tedavisine katkısı var mı? Peki stres hormonu kortizol nedir? Tüm merak edilenler içeriğimizde...





Stresin kanser hastalarının hayatını nasıl etkilediği uzun zamandır merak edilen bir konuydu. İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, stresin kanserin büyümesine ve yayılmasına nasıl neden olduğunu ilk kez gösterdi.

Araştırmacılar, stres hormonu kortizolün, kanser hücrelerinin kan damarlarına yapışmasına ve vücudun diğer bölgelerine sıçramasına yardımcı olduğunu buldular.



STRES HORMONU KORTİZOL NEDİR?

Kortizol, böbrek üstü bezlerinden salgılanan bir hormondur. Vücudun stresli durumlara uyum sağlamasına yardımcı olur. Ancak, kronik stres durumunda, kortizol seviyesi yükselir ve vücutta birçok olumsuz etkiye neden olur.





Kortizol, bağışıklık sistemini zayıflatır, kan şekeri seviyesini artırır, iltihaplanmayı tetikler ve kan basıncını yükseltir.

STRES KANSERİN BÜYÜMESİNE VE YAYILMASINA NASIL ETKİ EDİYOR?

Araştırmacılar, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, kortizolün, kanser hücrelerinin kan damarlarına yapışmasına ve vücudun diğer bölgelerine sıçramasına yardımcı olduğunu gördüler. Kortizol, kan damarlarının iç yüzeyinde bulunan moleküllerin yapısını değiştirerek, kanser hücrelerinin daha kolay tutunmasını sağlıyor.

Böylece, kanser hücreleri kan dolaşımıyla vücudun diğer bölgelerine taşınıyor. Bu süreç, metastaz olarak biliniyor ve kanserin en ölümcül aşaması olarak kabul ediliyor.

STRESİ AZALTMANIN KANSER TEDAVİSİNE KATKISI VAR MI?





Araştırmacılar, stresi azaltmanın, kanser tedavisine katkı sağlayabileceğini düşünüyorlar. Stresi azaltmak, kortizol seviyesini düşürerek, kanser hücrelerinin kan damarlarına yapışmasını ve yayılmasını engelleyebilir. Ayrıca, stresi azaltmak, bağışıklık sistemini güçlendirerek, kanser hücrelerine karşı daha etkili bir savunma sağlayabilir.

Stresi azaltmak için, meditasyon, yoga, egzersiz, nefes teknikleri, müzik, sanat, hobiler, sosyal destek gibi yöntemler kullanılabilir.