Bilmeyen çöpe atıyor, bilen ise sağlığına sağlık katıyor! Kış ayının mucizevi şifa deposu hem kahve hem de ilaç oluyor

Hurma çekirdeğini çöpe atıyorsanız çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Hurma çekirdeği, hurma meyvesi kadar faydalı ve şifalı bir besindir. Hurma çekirdeği, bağışıklığı güçlendirir, kemik erimesini önler, saç dökülmesini durdurur, kolestrolü dengeler ve daha birçok hastalığa iyi gelir. Hurma çekirdeğini nasıl kullanacağınızı, nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve bu şifadan nasıl yararlanacağınızı merak ediyorsanız, bu haber tam size göre. İşte hurma çekirdeğini çöpe atmayın, bu şifadan mahrum kalmayın diye sizin için derlediğimiz bilgiler...

HURMA ÇEKİRDEĞİ NASIL KULLANILIR?

Hurma çekirdeğini kullanmanın birçok yolu vardır. Hurma çekirdeğini kurutup toz haline getirerek, su veya süt ile karıştırıp içebilirsiniz. Hurma çekirdeğini soğuk pres yöntemi ile yağını çıkararak, cilt veya saç bakımında kullanabilirsiniz.





Hurma çekirdeğini kahve değirmeninde çekerek, kahve yerine içebilirsiniz. Hurma çekirdeğini çiğneyerek veya yutarak da tüketebilirsiniz. Ancak bu yöntemlerin bazılarının bazı riskleri de vardır. Bu nedenle, hurma çekirdeğini kullanırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini de bilmelisiniz.

HURMA ÇEKİRDEĞİ KULLANILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Hurma çekirdeğini kullanırken, aşırıya kaçmamaya ve doktorunuza danışmaya özen göstermelisiniz. Hurma çekirdeği, yüksek oranda lif içerir. Bu nedenle, fazla tüketildiğinde bağırsakları rahatsız edebilir, gaz, şişkinlik, ishal veya kabızlık gibi sorunlara yol açabilir. Hurma çekirdeği, kan şekerini düşürebilir. Bu nedenle, diyabet hastaları veya kan şekerini düşüren ilaç kullananlar, hurma çekirdeği tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır. Hurma çekirdeği, kanı sulandırabilir. Bu nedenle, kan sulandırıcı ilaç kullananlar veya kanama bozukluğu olanlar, hurma çekirdeği tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır. Hurma çekirdeği, alerjik reaksiyonlara neden olabilir.





Bu nedenle, hurma çekirdeği tüketmeden önce alerjiniz olup olmadığını test etmelisiniz. Hurma çekirdeğini direk ağız yolu ile yutmanız önerilmez. Çünkü hurma çekirdeği, sindirim sisteminde takılabilir, boğulmaya veya tıkanmaya neden olabilir. Hurma çekirdeğini yutmak yerine, çiğnemek veya toz haline getirmek daha güvenlidir.



HURMA ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

* Hurma çekirdeği, hurma meyvesi kadar faydalı ve şifalı bir besindir. Hurma çekirdeğinin faydaları şunlardır1:



* Bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlara karşı korur, hastalıklara karşı direnci artırır.

* Kemik erimesini önler, kemikleri güçlendirir, kalsiyum emilimini artırır, eklem ağrılarını azaltır.

* Saç dökülmesini durdurur, saçları besler, saç derisini temizler, saçların daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar.

* Kolestrolü dengeler, kalp ve damar sağlığını korur, kan basıncını düşürür, kalp krizi ve felç riskini azaltır.





* Kan şekerini düşürür, diyabet hastalarına iyi gelir, insülin direncini azaltır, şeker hastalığının komplikasyonlarını önler.

* Sindirim sistemini düzenler, bağırsak hareketlerini artırır, kabızlık ve ishal gibi sorunları giderir, bağırsak florasını dengeler, bağırsak kanserine karşı korur.

* Cilt sağlığını korur, cildi nemlendirir, ciltteki sivilce, leke, kırışıklık, çatlak gibi sorunları giderir, cildi daha pürüzsüz ve genç görünmesini sağlar.

* Beyin fonksiyonlarını geliştirir, hafızayı güçlendirir, öğrenmeyi kolaylaştırır, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkları önler.





* Enerji verir, yorgunluk ve halsizliği giderir, vücudu canlandırır, fiziksel ve zihinsel performansı artırır.

* Hormon dengesini sağlar, adet düzensizliği, menopoz, kısırlık gibi sorunları giderir, cinsel gücü ve isteği artırır.