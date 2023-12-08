Bir anda saçları döküldü, yüzlerini sivilce bastı! Gerçeği öğrenince dehşete düştüler

Tan adında bir adam ve kız arkadaşı, mayıs ayında yeni evlerine taşındıktan kısa bir süre sonra tuhaf sağlık sorunları yaşamaya başladı. Garip öksürükler ortaya çıkmaya başladı, hatta Tan saçlarını kaybettiğini ve sivilce çıktığını bile iddia etti.

Bir anda saçları döküldü, yüzlerini sivilce bastı! Gerçeği öğrenince dehşete düştüler
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Çin'de İlginç Bir Sağlık Krizi: Altı Aydır Garip Belirtilerle Boğuşan Çift, Evlerindeki Tuvalet Suyu Gerçeğiyle Yüzleşti!

Çin'in Pekin kentinde ikamet eden Tan ve sevgilisi, geçtiğimiz mayıs ayında yeni yerleştikleri evlerinde ansızın ortaya çıkan tuhaf sağlık sorunlarına maruz kaldılar. Başlangıçta hafif bir öksürük olarak baş gösteren durum, zaman içinde giderek karmaşıklaştı. Tan, saç dökülmesi ve sivilce gibi beklenmedik sağlık sorunlarıyla karşılaştı.

Çift, garip belirtilerle karşılaştıkları bu süre zarfında, evlerinde altı aydır tuvalet suyu içtiklerini keşfettiklerinde adeta şok oldular. Yaptıkları su sayaç incelemelerinde, su tüketim miktarlarında herhangi bir artış yaşanmadığını fark eden Tan, hemen duruma müdahale etme kararı aldı.

klozet çin

Daha yakından araştırmak için tesisatçılara başvuran çift, şaşırtıcı bir gerçekle karşılaştı. Apartmandaki suyun, önce fark edilmeyen ek bir boru aracılığıyla tuvalet suyuyla bağlantılı olduğu iddia edildi. Bu bulgu, çiftin sağlıklarını olumsuz etkileyen bir durumu gün yüzüne çıkardı.

Sorun hızla giderildi, ancak çift, altı ay boyunca tuvalet suyuyla içip, yıkanıp ve yemek pişirdiklerini öğrenmek onlar için büyük bir şoktu. Sağlıklarının riske girdiğini düşünen çift, kiralama şirketiyle iletişim kurarak durumu düzeltme çabasına girişti.

su sayaci

Tesadüfen gelen uzman müdahalesiyle sorun çözüldü, ancak çift, yaşadıkları sağlık sorunlarına dikkat çekerek kiralama şirketinden maddi tazminat talep etmeye hazırlanıyor. Bu olay, ev sahipleri ile kiracılar arasındaki sorumlulukların daha detaylı bir şekilde ele alınması gerektiği bir tartışmayı başlatabilir.

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