Bir anda sıçrayarak uyananlar dikkat! Korkunç hastalık ensenizde olabilir

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UYKUDAN ANİDEN UYANIYORSANIZ SEBEBİ BU OLABİLİR

Eğer uykunuzdan aniden sıçrayarak uyanıyorsanız uyku apnesi problemi yaşıyor olabilirsiniz. Uyku apnesi diyebilmek için uyku sırasında solunum bozukluğunun en az 10 saniye olması gerekiyor. Obezite vakalarının artmasıyla birlikte uyku apnesi problemi de artışa geçti. Araştırmalara göre yetişkin erkeklerin yüzde 3-8'inde, yetişkin kadınların yüzde 2-5'inde uyku apnesi görülüyor. Uyku apnesi yüksek sesli horlama, başkalarının anladığı solunum durması, uykudan ani sıçramalar, sabahları ağız kuruluğu, boğaz ağrısı, baş ağrısı, depresif ruh hali, sinirlilik ve dikkat problemiyle ortaya çıkabiliyor. ABD'de yapılan 4 senelik bir araştırmaya göre uyku apnesi olan kişilerde hipertansiyon görülme riski de en az iki kat artıyor. Bu hastalar kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, kalp krizi, ritim bozukluğu, inme riski de taşıyor. Aynı zamanda kan lipidlerinde artış, şeker hastalığı ve insülin riski artıyor.





Uyku apnesinin en kötü sonucu ise kişinin uyku sırasında hayatını kaybetmesi olarak biliniyor. Araştırmalara göre uyku apnesi olan kişilerde kardiyak ölüm riskleri iki kat, ağır uyku apnesi olanlarda dört kat kadar artıyor. Uyku apnesi yalnızca yetişkinlerde değil çocuklarda da görülebiliyor. Bu problemi yaşayan çocuklar uyum sağlama, davranış ve öğrenme ile ilgili konularda problem yaşıyor ve dikkatleri çabuk dağılabiliyor, başarıları düşüyor ve anlama güçlüğü çekiyorlar. Hastalık tanısı koyabilmek için uzman genel bir muayene yaparak kulak burun boğaz değerlendirmesiyle radyolojik tetkikler yapıyor. Uyku apnesi seviyesine göre yaşam tarzında değişiklik, cerrahi ve pozitif hava basıncıyla tedavi edilebiliyor. Tedavi planlanırken fazla kilolardan kurtulmak gerekiyor. Kişinin sigara ve alkol kullanımını da bırakması gerekiyor. tedavi sırasında hava yolunun devamlı açık olması için basınçlı hava veren cihazlar kullanılıyor. Bu cihazlarla kişinin hava yolları uyku sırasında açık kalıyor ve solunum alınmasını sağlıyor.