Bir göbeği olan erkekler eyvah eyvah diyecek! Bunu duyunca tövbe edecekler

Karın yağları fazla olan ve akrabaları arasında Alzheimer rahatsızlığı bulunan erkekler, bira göbeklerini ihmal etmemeliler. Araştırmalar, bu durumdaki kişilerin beyin yeteneklerinin daha düşük olduğunu gösteriyor.

Demans hastalığına yakalanma olasılığının karaciğerdeki ve pankreastaki yağ oranıyla ilgili olabileceğini savunan araştırmacılar, bu durumun sadece erkekleri etkilediğini söylediler. Yeniçağ gazetesinin haberine göre, kadınlarda böyle bir bağlantı bulunmadı.

ALZHEIMER RİSKİNE DİKKAT

Rutgers Health’in Michal Schnaider Beeri adlı araştırmacısı, Obesity dergisinde çıkan makalesinde, “Orta yaşlı erkeklerde, Alzheimer riski yüksek olanlarda, pankreastaki yağ miktarı arttıkça, bilişsel performans ve beyin büyüklüğü azalıyordu.” ifadesini kullandı.





ORTA YAŞ ERKEKLER İÇİN KRİTİK EŞİK

Alzheimer hastalığına yatkın olan 204 sağlıklı orta yaşlı kişiyle deney yapan araştırmacılar, göbek yağı çok olan erkeklerin zihinsel performanslarının daha zayıf olduğunu buldular. Önceki çalışmalar, kilolu erkeklerin demans hastalığına yakalanma riskinin daha fazla olduğunu göstermişti. Ancak bu yeni çalışma, orta yaşlarda karın bölgesindeki yağlanmanın asıl etken olduğunu savunuyor.

DEMANSI KARIN BÖLGESİNDEKİ YAĞLANMA ETKİLİYOR

Sapir Golan Shekhtman, Sheba Tıp Merkezi’nden bir araştırmacı olarak, “Bulgularımız, beden kitle endeksi ile biliş arasındaki bağlantıdan daha güçlü ilişkiler gösteriyor; bu da, bilişsel işlevselliği ve demans riskini etkileyen faktörün beden kitle endeksi değil, karın yağı olduğunu gösteriyor.” dedi.