Bist 100
9.094,81 0%
DOLAR
31,42 0,18%
EURO
34,13 0,27%
ALTIN
2.095,78 0,25%

Bir göbeği olan erkekler eyvah eyvah diyecek! Bunu duyunca tövbe edecekler

Bilim insanları, bira göbeği olan erkekleri uyardı. Yeni bir araştırma, bu durumun şaşırtıcı etkilerini ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 04.03.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 10:37
Bir göbeği olan erkekler eyvah eyvah diyecek! Bunu duyunca tövbe edecekler

Karın yağları fazla olan ve akrabaları arasında Alzheimer rahatsızlığı bulunan erkekler, bira göbeklerini ihmal etmemeliler. Araştırmalar, bu durumdaki kişilerin beyin yeteneklerinin daha düşük olduğunu gösteriyor.

Demans hastalığına yakalanma olasılığının karaciğerdeki ve pankreastaki yağ oranıyla ilgili olabileceğini savunan araştırmacılar, bu durumun sadece erkekleri etkilediğini söylediler. Yeniçağ gazetesinin haberine göre, kadınlarda böyle bir bağlantı bulunmadı.

ALZHEIMER RİSKİNE DİKKAT

Rutgers Health’in Michal Schnaider Beeri adlı araştırmacısı, Obesity dergisinde çıkan makalesinde, “Orta yaşlı erkeklerde, Alzheimer riski yüksek olanlarda, pankreastaki yağ miktarı arttıkça, bilişsel performans ve beyin büyüklüğü azalıyordu.” ifadesini kullandı.

bira göbeği

ORTA YAŞ ERKEKLER İÇİN KRİTİK EŞİK

Alzheimer hastalığına yatkın olan 204 sağlıklı orta yaşlı kişiyle deney yapan araştırmacılar, göbek yağı çok olan erkeklerin zihinsel performanslarının daha zayıf olduğunu buldular. Önceki çalışmalar, kilolu erkeklerin demans hastalığına yakalanma riskinin daha fazla olduğunu göstermişti. Ancak bu yeni çalışma, orta yaşlarda karın bölgesindeki yağlanmanın asıl etken olduğunu savunuyor.

DEMANSI KARIN BÖLGESİNDEKİ YAĞLANMA ETKİLİYOR

Sapir Golan Shekhtman, Sheba Tıp Merkezi’nden bir araştırmacı olarak, “Bulgularımız, beden kitle endeksi ile biliş arasındaki bağlantıdan daha güçlü ilişkiler gösteriyor; bu da, bilişsel işlevselliği ve demans riskini etkileyen faktörün beden kitle endeksi değil, karın yağı olduğunu gösteriyor.” dedi.

İLGİLİ HABERLER

Faturam neden fazla geldi demeyin! Fatura faizleri de güncellendi: 250 TL fazla ödeyeceksiniz

Faturam neden fazla geldi demeyin! Fatura faizleri de güncellendi: 250 TL fazla ödeyeceksiniz

Ayda 100.000 TL maaş verilecek! Böyle iş teklifi ne görüldü ne duyuldu

Ayda 100.000 TL maaş verilecek! Böyle iş teklifi ne görüldü ne duyuldu

Birikmiş parası olanlar sakın bunu yapmasın! O tarihe kadar paranız sıfırlanabilir

Birikmiş parası olanlar sakın bunu yapmasın! O tarihe kadar paranız sıfırlanabilir

Belediyeye çok sayıda personel alımı gerçekteştirilecek! Mezuniyet şartı aranmıyor

Belediyeye çok sayıda personel alımı gerçekteştirilecek! Mezuniyet şartı aranmıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bir göbeği olan erkekler eyvah eyvah diyecek! Bunu duyunca tövbe edecekler
2
İlaçlara veda edin! Bu meyve, sık sık grip olanları tek bir ısırıkla canlandırıyor.
3
Eski fiyatları özleye o marketi sorup soruşturacak! 2 kg un 36,99 5 kilo şeker 134 TL’den kapış kapış gidiyor
4
Vücudunuz tehdit altında olabilir! O kıyafetlerin satışına flaş yasak
5
Gece ansızın uykudan sıçrıyorsanız dikkat! Korkunç hastalık sizi yakalamış olabilir
6
Tahta kaşıklar meğer bakteri saçıyormuş! Bu yöntemle saniyeler içinde tahta kaşıkta tek bir kir bile kalmayacak
7
Hamilelikte diş sağlığı ihmal edilirse ne olur? Bu önlemleri mutlaka alın

Bir göbeği olan erkekler eyvah eyvah diyecek! Bunu duyunca tövbe edecekler

Dolarda balonun patlayacağı tarih belli oldu! Kıyıda köşede dolar biriktirenler dikkat

Faturam neden fazla geldi demeyin! Fatura faizleri de güncellendi: 250 TL fazla ödeyeceksiniz

Bembeyaz çamaşırların sırrı burada! Bu yöntemle kar gibi beyaz olacak

Kabine bekleniyordu: Emekliye zamlı ikramiye o tarihte ödenecek

Gram ve çeyrek altını olan hemen kontrol etsin! Eğer böyleyse geçmiş olsun

Kırmızı eti pişirirken içine mutlaka atın! Lokum gibi pişmesini sağlıyor

Ayda 100.000 TL maaş verilecek! Böyle iş teklifi ne görüldü ne duyuldu

Araba almak isteyene büyük fırsat! Bu model 382 bin TL'ye satılıyor

Birikmiş parası olanlar sakın bunu yapmasın! O tarihe kadar paranız sıfırlanabilir

Belediyeye çok sayıda personel alımı gerçekteştirilecek! Mezuniyet şartı aranmıyor

Kereviz sevmeyenler bile bayılacak! Tam kıvamında sütlü kereviz çorbası tarifi