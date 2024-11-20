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Biyonik Kulak ile İlk Duyuş: İşitme Engelli Çiftin Hayali Gerçek Oldu

Gaziantep'te biyonik kulak ameliyatı sonrası, işitme engelli çift Hülya ve Serdar, birbirlerinin sesini ilk kez duydu.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:34
Biyonik Kulak ile İlk Duyuş: İşitme Engelli Çiftin Hayali Gerçek Oldu

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Duygu Dolu Anlar

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen koklear implant (biyonik kulak) ameliyatı sonrası, doğuştan işitme engelli Hülya ve Serdar Çeliktürk çifti, ilk kez birbirlerinin sesini duyabilmenin mutluluğunu yaşadı.

Ameliyatın Ardından İlk Sesler

C çift, Gaziantep Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniğine başvurdu. Ameliyat sonrası Başhekim Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eşlerini hiç duymayan bir çiftin, ameliyat sonrası ilk kez seslerini duymaya başladığını" belirtti.

Hastane Müdürlüğü Üzerine Duygular

Türkçüoğlu, "Bu operasyonlar için bölgede bir merkeziz. Ameliyatı gerçekleştiren hocalarımıza teşekkür ediyorum," dedi. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Secaattin Gülşen ise çiftin yaklaşık 3 ay önce hastaneye başvurduğunu ve testlerin ardından ameliyat kararı aldıklarını ifade etti.

İlk Duydukları Anlar

Gülşen, "Ameliyat başarılı geçti ve cihazların aktivasyonunu yaptık. Çift, dış parçalarını taktığımızda birbirlerini duymaya başladılar. O anlar, hepimiz için duygu yüklü geçti. Bu açıdan mutluyuz," diye konuştu.

Ailenin Duyguları

Anne Semra Danışman, kızının ve damadının ilk kez duyduğu anlara tanıklık etmenin çok anlamlı olduğunu dile getirirken, "Kızım doğuştan beri işitme engelliydi. İlk duyma anında çok duygulandım, ağladım ama son derece mutluyum. Kızım artık bana zorla anne demek yerine, ilk kez bağırarak anne dedi. Bunu duyunca gözlerim doldu. Bugünlere çok şükür, hocamıza ve hastane yönetimine teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gaziantep Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatın ardından işitme engelli çift duymaya...

Gaziantep Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatın ardından işitme engelli çift duymaya başladı.

Gaziantep Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatın ardından işitme engelli çift duymaya...

Gaziantep Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatın ardından işitme engelli çift duymaya başladı.

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