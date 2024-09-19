Bolu'daki Fizik Tedavi Merkezi Hastaların Umudu Oluyor

Bolu'da Fizik Tedavi İle Yeniden Yürüme Şansı

İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 180 yatak kapasitesiyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen hasta ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Uzman Kadro ve İleri Teknoloji ile Tedavi

1974 yılından bu yana Karacasu beldesinde hizmet veren hastane, hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluğu yaşayan hastalar için fizik tedavi, rehabilitasyon ve mekanik egzersiz üniteleri ile termal havuzlar sunuyor.

Yüz Binlerce Hastaya Destek

Geçen yıl 64 bin 514 hastaya hizmet veren hastanede, uzman doktorların ve fizyoterapistlerin özeniyle hastalar, sağlığına kavuşma yolunda ilerliyor.

Fizyoterapistlerin Rolü

Hastanede görev yapan fizyoterapist Halil Tarık Kendirci, 'Her tip hasta grubuna hizmet veriyoruz. Hastaların ihtiyaçlarına göre destek sağlıyoruz,' diyor. Kendirci, hastaların iyileşmelerinde manevi kısmın da büyük önemi olduğunu vurguladı.

Hastaların Mutluluğu

İnme sonrası tedavi gören Süleyman Kara, hastanede 1 ay içinde yürümeye başladığını aktararak, fizyoterapistlerin destekleyici yaklaşımlarına teşekkür etti.

Kara, 'Bize çocuk gibi baktılar, Allah razı olsun,' diyerek duygularını ifade etti.

Bolu'daki bu sağlık merkezi, hastaların yeniden yürüyebilmesi için gereken tüm desteği sağlamaya devam ediyor.