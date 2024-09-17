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Bolu'daki Ortodonti Kliniği ile Diş ve Çene Bozukluklarına Çözüm

Bolu'daki BAİBÜ Ortodonti Kliniği, bölgedeki diş ve çene bozuklukları tedavisinde uzman kadrosuyla hizmet veriyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 12:03
Bolu'daki Ortodonti Kliniği ile Diş ve Çene Bozukluklarına Çözüm

Bolu'daki Ortodonti Kliniği ile Diş ve Çene Bozukluklarına Çözüm

Bolu'daki Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'ne bağlı ortodonti kliniği, diş ve çene bozuklukları tedavisinde bölge halkının hizmetinde. 33 ünite ve toplam 28 hekimiyle, sadece Bolu değil, İstanbul, Ankara, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Sakarya ve Kocaeli gibi illerden gelen hastalara da tedavi sunuyor.

Hizmetler ve Tedavi Süreci

Klinik, Dr. Öğretim Üyesi Musa Bulut liderliğinde, ortodontik sorunları çözmek için geniş bir hizmet yelpazesi sunmakta. Bulut, "Batı Karadeniz'de en geniş kapsamlı ortodonti kliniği olarak hizmet veriyoruz" dedi. Klinik, çene genişletmeleri, diş tel tedavileri ve çene ameliyatları gibi çeşitli işlemlerle hastalarına destek sağlıyor.

Erken Müdahale Önemli

Dr. Bulut, ortodontik muayenelerin kalıcı dişlerin çıkmasıyla yapılması gerektiğini belirtti. Genellikle bu süreç 6 ile 7 yaş civarında başlıyor. Ailelerin, çocuklarını bu yaşlarda muayene için götürmelerinin kritik olduğunu vurguladı. Zamanında müdahale edilmediğinde, tedavi sürecinin ilerisi için daha karmaşık hale geldiğini belirtti.

Büyüme Dönemi ve Tedavi Olanakları

Büyüme atılımının en yoğun yaşlarının kızlarda 10-11, erkeklerde ise 13-14 olduğunu ifade eden Bulut, "Bu dönemlerde çenelerdeki bozuklukları yönlendirilerek düzeltmek en etkilisidir. Geç kalındığında cerrahiden kaçınılmaz oluyor" şeklinde konuştu.

Avrupa Standartlarında Hizmet

Klinikte, Avrupa standartlarında ortodontik hizmet verildiğinin altını çizen Bulut, "Bilgi ve yetenek açısından Türkiye'nin en iyi fakültelerinden biri olarak halkımıza maksimum kalitede hizmet sunuyoruz" dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki ortodonti...

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki ortodonti kliniği, diş ve çene bozuklukları tedavisinde bölgeye hizmet veriyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki ortodonti...

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki ortodonti kliniği, diş ve çene bozuklukları tedavisinde bölgeye hizmet veriyor.

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