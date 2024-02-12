Bu besin sindirim sistemini harekete geçirip, vücudunuzu da magnezyuma doyuracak!

Magnezyum, vücudun birçok temel işlevi için gerekli olan bir mineraldir. Kasların düzgün çalışması, sinir işlevi, kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesi ve kan basıncının kontrol edilmesi gibi işlevlerde önemli rol oynar. Ancak magnezyum eksikliği, kas problemleri, sindirim sorunları, kalp hastalıkları ya da baş ağrısı gibi ciddi hastalıklara sebep olabilir. Peki magnezyum eksikliği nasıl anlaşılır? Magnezyum açısından zengin besinler nelerdir? Merak edilen o besinler haber içeriğimizde...

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Magnezyum eksikliğinin belirtileri arasında kas krampları, yorgunluk, huzursuzluk, iştah kaybı, mide bulantısı, kusma ve kişilik değişiklikleri yer alabilir. Eğer magnezyum eksikliğinden şüpheleniyorsanız, bir sağlık uzmanına başvurarak kan testleri ile durumunuzu değerlendirebilir ve gerekirse diyetinize magnezyum açısından zengin gıdalar ekleyebilir veya magnezyum takviyesi alabilirsiniz.





MAGNEZYUM AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER NELERDİR?

Magnezyum, yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıllar, fındık, tohumlar ve baklagiller gibi çeşitli gıdalarda bulunur. Dengesiz veya yetersiz beslenme, magnezyum alımının azalmasına ve sonuç olarak eksikliğe yol açabilir. Bu sebeple vücudun günlük magnezyum ihtiyacını karşılamak gerekir. Bazı besinler magnezyum açısından çok zengindir ve vücudu adeta magnezyuma doyurur. Magnezyum eksikliğini ortadan kaldırmak için bu besinleri mutlaka sofranıza dahil edin. İşte magnezyum açısından zengin besinler ve faydaları:

Yeşil Yapraklı Sebzeler

Ispanak, kale, pazı, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler magnezyum açısından çok zengindir. Bu sebzeleri salata, çorba, yemek veya smoothie olarak tüketebilirsiniz. Yeşil yapraklı sebzeler aynı zamanda demir, kalsiyum, folik asit, lif ve antioksidanlar gibi başka besin öğeleri de içerir. Bu sebzeler, kan yapımını, kemik sağlığını, bağışıklığı ve sindirimi destekler.





Tam Tahıllar

Tam tahıllar, rafine edilmemiş tahıllardır. Buğday, yulaf, arpa, çavdar, kinoa, karabuğday, bulgur gibi tam tahıllar magnezyumun yanı sıra B vitaminleri, lif, protein ve antioksidanlar da içerir. Tam tahıllar, kan şekeri seviyelerini düzenler, kolesterolü düşürür, tokluk hissi verir ve bağırsak hareketlerini kolaylaştırır.

Fındık

Fındık, ceviz, badem, kaju, fıstık gibi kuruyemişler magnezyumun haricinde E vitamini, omega-3 yağ asitleri, lif, protein ve antioksidanlar da sağlar. Kuruyemişler, kalp sağlığını korur, kan basıncını düşürür, iltihabı azaltır ve beyin fonksiyonlarını geliştirir.

Tohumlar

Tohumlar, magnezyumun yanında kalsiyum, demir, çinko, lif, protein ve antioksidanlar da içerir. Ayçiçeği, kabak, susam, keten, chia gibi tohumları salatalara, yoğurtlara, ekmeklere veya kurabiyelere ekleyerek tüketebilirsiniz.





Tohumlar, kemik sağlığını, sindirimi, bağışıklığı ve cilt sağlığını destekler.

Baklagiller

Baklagiller, magnezyumun yanında folik asit, demir, çinko, lif, protein ve antioksidanlar da içerir. Nohut, mercimek, fasulye, bezelye, soya gibi baklagilleri çorba, yemek, salata veya köfte olarak tüketebilirsiniz. Baklagiller, kan yapımını, kan şekeri seviyelerini, kolesterolü, iltihabı ve bağırsak sağlığını iyileştirir.

MAGNEZYUM ALIMI İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Magnezyum alımı için beslenme düzenimizi gözden geçirmeli ve magnezyum açısından zengin besinleri sıklıkla tüketmeliyiz. Ancak bazı durumlarda magnezyum alımı yeterli olmayabilir veya vücuttan fazla kaybedilebilir. Bu durumlarda magnezyum takviyesi almak gerekebilir. Ancak magnezyum takviyesi almadan önce mutlaka bir doktora danışmalı ve gerekli testleri yaptırmalıyız. Aşırı magnezyum alımı da bazı yan etkilere neden olabilir. Bu yan etkiler arasında ishal, mide krampları, bulantı, kusma, düşük kan basıncı, kas zayıflığı, nefes darlığı, kalp ritim bozuklukları ve böbrek yetmezliği sayılabilir.





Magnezyum, vücudun birçok temel işlevi için gerekli olan bir mineraldir. Magnezyum eksikliği, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle magnezyum açısından zengin besinleri tüketerek magnezyum ihtiyacımızı karşılamalıyız.