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Bu besinleri yemeden önce sakın yıkamayın! Su değdiği an zehir saçıyor

Bu besinleri sakın yıkayarak tüketmeyin! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 17:21
Bu besinleri yemeden önce sakın yıkamayın! Su değdiği an zehir saçıyor

Bu besinlerin yıkanarak tüketilmesi bütün vitaminlerini öldürüyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU BESİNLERİ YIKAMAYIN

Dondurulan meyve ve sebzeler paketleme işlemlerinden önce yıkanıp sterilize edildiği için tekrar yıkanması önerilmez. Dondurulan sebzeler haşlanarak ya da buharla pişirilip saklandığı için bu şekilde daha uzun süre saklanabilirler. Dondurulan ürünleri yıkamak yerine doğrudan pişirmeniz önerilir. Aynı zamanda bazı besinlerin de yıkanarak tüketilmesi besin değerlerini azaltabilmektedir. Mantarlar doğal emici yapıda oldukları için yıkandıkları zaman su emerler ve mantarın dokusunu bozarak lezzetini azaltabilirler. 

bu besinleri yıkayarak tüketmeyin

Yumurta kabuğu mikroplara karşı koruyucu olduğu için yıkanması sebebiyle bu tabaka zarar görebilir ve mikropların içeri girmesine sebep olabilir. Balıkların üstünde yer alan doğal yağlar balığın lezzetini ve besin değerini korumaktadır bu sebeple yıkandığı zaman yağları kaybedebilir. Kuru fasulyelerin üstünde doğal bakteri tabakası yer alır ve bu şekilde fermantasyon süreci başlar. Fasulyelerin yıkanması bakteri tabakasının temizlenmesiyle fermantasyon sürecini engellenmesine sebep olur. Tavuk eti de yüksek mikrop taşıyabilir ancak tavukların yıkanması mikrop yayılmasına sebep olarak gıda güvenliği riskini yükseltebilir. Bu besinleri yıkamadan tüketmeniz önerilir. 

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