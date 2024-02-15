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Bu çayın içi C vitamini kaynıyor! Hasta olmak istemeyen bardak bardak içecek

Osmanlıların döneminde sağlığa fayda sağlaması amacıyla çeşitli çay karışımları tüketilmekteydi. Meyve ve bitkilerden yapılan çay, Osmanlı saraylarında vazgeçilmezdi. C vitamini açısından zengin şifalı bir çay olan kivi çayı, hasta olmak istemeyenlerin bardak bardak içeceği bir çay olarak tanımlanıyor.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 14:09
Bu çayın içi C vitamini kaynıyor! Hasta olmak istemeyen bardak bardak içecek

Kivi Osmanlı'nın sonlarında tüketilmeye başlanan sağlığa çok faydası olan meyvelerden biridir. Bu meyve 20. yüzyıl başlarında popüler hale geldi ve ayrıca çay şeklinde de tüketildi.

Birçok ülkede yaygın yetiştirilen kivi, yüksek C vitamini içeriğine sahiptir ve sağlık açısından olağanüstü faydalara sahiptir. Osmanlı döneminde çay şeklinde içilen kivi, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıkları önler. Kivi, bağışıklık sisteminizi güçlendiren ve sizi hastalıklardan koruyan C vitamini, lif, potasyum ile antioksidanlar açısından zengindir. Hastalıklara karşı direnci artıran meyve çayları da aynı derecede etkilidir. Eskiden açık havada yapılıp servis edilen kivi çayı artık evde de rahatlıkla yapılabiliyor. Yeşil rengi, aroması ve tadı nedeniyle kivi çayı daha da fazla ilgi görmektedir. Ancak etkisi de aynı derecede önemlidir.

kivi çayının faydaları

Antioksidanlar açısından zengin olan kivi çayı, kabızlıktan şikayetçiyseniz bağırsaklarınızı rahatlatabilir. Bu çay kabızlık ile birlikte şişkinliğe iyi gelir ve tüketilebilen doğal çözümlerden biridir. Ayrıca sindirimi teşvik eder ve hazımsızlığı önler.

Kivi çayının faydalı etkisi fazla kilolarından kurtulmak isteyenler için de faydalıdır. Bir beslenme programı kilo vermenize yardımcı olabilir. Günün doğru saatinde iki bardak kivi çayı içmek yağ yakımını hızlandırabilir.

Kivi çayı uyku bozukluklarında etkilidir. Yatmadan biraz önce kivi çayı içmek daha kolay uykuya dalmanıza yardımcı olabilir. Stres ve gerginliği gidererek kaliteli bir uyku sağlayabilirsiniz.

Kivi çayı cilt sağlığı için etkili bir tedavi olabilir. Genel olarak kivi maskeleri cilt üzerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak çay daha sağlıklı bir cildin anahtarı olabilir. Kivi çayı cilt yaşlanmasının etkilerini yavaşlatabilir ve cildinizin parlamasını sağlayabilir. Ayrıca; göz sağlığı da iyileştirilebilir.

kivi çayının faydaları

Vücutta ödem oluşması ve toksinlerin artması yaşamda rahatsızlıklara neden olur. Şişlik günlük yaşamı olumsuz etkiler ve ilerledikçe çeşitli semptomlara neden olabilir. Düzenli olarak kivi çayı tüketimi, birikmiş toksinleri kolaylıkla uzaklaştırabilir.

Sıcak olarak içtiğinizde soğuk algınlığı semptomlarını hafifletmeye başlayacaktır. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan kısa sürede kurtulmak istiyorsanız sıcak kivi çayı içmek iyi bir fikirdir. Bu mikropların uzaklaştırılmasını sağlayacaktır.

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