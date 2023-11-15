Bu virüsün erkeklere garezi var! Sadece erkekleri öldüren virüs ortaya çıktı

Dünya son 10 yıldır virüslerle mücadele ediyor. Koranavirüs bunlardan en etkilisi olmuşken, şimdi de Japon Bilim insanlarının açıklamasına göre sadece erkekleri öldüren bir virüs keşfedildi.

Bu virüsün erkeklere garezi var! Sadece erkekleri öldüren virüs ortaya çıktı
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Japon bilim insanları tarafından keşfedilen, sadece erkekleri etkileyen bir virüs, bilim dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Koronavirüs gibi dünya genelinde etkili olan virüslerden farklı olarak, bu virüs sadece erkekleri öldürme özelliği taşıyor. Japon Bilim insanlarının uzun süren çalışmaları ve tırtıllar üzerinde yaptıkları deneyler sonucunda elde ettikleri verilere göre, virüsün evrimleşerek sadece erkekleri etkileyecek bir form kazandığı ortaya çıktı. Bu keşif, zararlı böcek popülasyonunu kontrol altına alarak böcek türlerini yok edebilecek bir potansiyele sahip olduğunu gösterdi.  İşte detaylar...

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JAPON BİLİMLERİ TARAFINDAN SADECE ERKEKLERİ ETKİLEYEN VİRÜS İLGİ UYANDIRDI

Araştırmanın başında bulunan Japonya Ulusal Tarım ve Gıda Araştırma Örgütü'nden Daisuke Kageyama, gelecekte benzer vaka keşiflerinin olabileceğini ifade etti. Virüsün bulunuş hikayesi ise Minami Kyushu Üniversitesi'nde araştırma teknisyeni Misato Terao'nun tırtılların bitkileri farklı şekilde kemirdiğini gözlemlemesiyle başladı. Yapılan çalışmalarda ilginç bir şekilde tüm tırtılların dişi olduğu ortaya çıktı ve bu dişilerin çoğalmasına rağmen sadece çok az sayıda erkek tırtılın hayatta kaldığı tespit edildi.

Araştırmacı Shintani, tırtıllar üzerinde yaptığı incelemelerde virüsün tırtılların üremesine izin verdiğini, ancak erkekleri işe yaramaz hale getirdiğini belirledi. Bu durumun dişilerin doğal seçilimde büyük avantaj elde etmelerine yol açtığını açıkladı. Shintani'nin geçmiş tecrübelerine dayanarak yaptığı çalışmalar, virüsün mikropların anneden çocuklarına geçtiğini gösterdi. Bu önemli keşif, biyolojik dengeyi etkileyebilecek ve böcek popülasyonunu kontrol altına alabilecek yeni stratejilere kapı aralayan bir potansiyele işaret ediyor.

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