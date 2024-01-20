Bu vitamin koronavirüsten koruyor! Aşıları ilaçları çöpe attıracak

Son dönemde tekrar salgın haline dönen koronavirüse karşı alınan önlemler arasında C vitamini ve çinko öne çıkarken, Hiroşima Üniversitesi'nden Doçent Thanutchaporn Kumrungsee, balık, patates ve muzda bulunan B6 vitamininin bu mücadelede kilit bir rol oynadığını belirtiyor. Kumrungsee, bu vitaminin inflamasyonu ve oksidatif stresi azaltarak kalp-damar hastalıkları, diyabet gibi kronik hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğunu ifade ediyor.

Koronavirüsün, akciğerlere geri dönüşü olmayan şekilde saldıran virüsler arasında yer aldığını belirten doktor, tedavi edilmediği durumda işin akut solunum yetmezliğinden ölüme kadar gidebileceğini vurguluyor. Ayrıca, koronavirüsün neden olduğu "sitokin fırtınası" adı verilen hiper iltihaplanma durumunu engelleyen B6 vitamininin, bağışıklık sisteminin kendisini yok etmesine karşı etkili bir savunma mekanizması oluşturduğuna dikkat çekiyor.





B6 vitaminini almanın en iyi yolları arasında nişastalı sebzeler, muz, ceviz, tam tahıllar, sığır karaciğeri, balık ve kümes hayvanları bulunuyor. Bu vitaminin eksikliği durumunda ise bağışıklık sistemi zayıflayarak viral enfeksiyonlara karşı daha yüksek bir duyarlılık gösteriyor. Eksiklik belirtileri arasında kansızlık gelişimi, sürekli yorgunluk, deri döküntüleri, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve bilişsel sorunlar bulunuyor.





B6 vitamininin, beyin gelişimi, sinir sistemi, hormonal yapı, bağışıklık sistemi ve ruh halini iyileştirme gibi birçok önemli görevi bulunuyor. Ayrıca, serotonin ve dopamin gibi nörotransmitterlerin üretimini sağlayarak bilişsel fonksiyonları destekliyor ve kansızlığı önlemede kilit bir rol oynuyor. Bu nedenle, B6 vitaminine olan dikkat, koronavirüsle mücadelede önemli bir strateji olarak öne çıkıyor.