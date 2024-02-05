Bunu öğrendikten sonra hemen uygulamaya başlayacaksınız! Öyle faydaları var ki süte karıştır ve iç, etkilerini gör

Sarımsaklı süt, hem lezzetli hem de sağlıklı bir içecek. Peki, sarımsaklı süt içmenin vücudumuza ne gibi faydaları var? Ne kadar tüketmeliyiz, yan etkileri bulunuyor mu? Tüm detaylar içeriğimizde...

SARIMSAKLI SÜT İÇMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Sarımsaklı süt içmenin insan sağlığına öyle olumlu etkileri var ki daha önce içmediğinize pişman olabilirsiniz. İşte sarımsaklı sütün 12 faydası:

Sarımsaklı Süt, Kolesterolü Düşürüyor!

Sarımsak, kandaki kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye ve iyi kolesterolü (HDL) artırmaya yardımcı olan bir bileşik olan alicin içerir. Süt ise, kolesterol emilimini azaltan ve atılımını kolaylaştıran bir protein olan kazein içerir.





Bu nedenle, sarımsaklı süt içmek, kolesterol seviyelerini dengelemek ve kalp-damar hastalıkları riskini azaltmak için etkili bir yöntemdir. Bir çalışmada, sarımsaklı süt içen kişilerin, içmeyenlere göre kolesterol seviyelerinin %10 oranında düştüğü görülmüştür.

Sarımsaklı Süt, Soğuk Algınlığına İyi Geliyor!

Sarımsak, antibakteriyel, antiviral ve antifungal özelliklere sahip olan bir başka bileşik olan allisin içerir. Allisin, vücudun enfeksiyonlara karşı savunma mekanizmasını güçlendirir ve bağışıklık sistemini destekler. Süt ise, vücudun sıvı ihtiyacını karşılar ve boğaz ağrısını yatıştırır. Bu nedenle, sarımsaklı süt içmek, soğuk algınlığı, grip, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına karşı korunmak ve tedavi etmek için faydalıdır. Bir çalışmada, sarımsaklı süt içen kişilerin, içmeyenlere göre soğuk algınlığı belirtilerinin %50 oranında azaldığı tespit edilmiştir.

Sarımsaklı Süt, Kalp Sağlığını Koruyor!

Sarımsak, kan basıncını düşürmeye ve kan damarlarını genişletmeye yardımcı olan bir madde olan nitrik oksit üretimini artırır. Süt ise, kalp ritmini düzenleyen ve kas kasılmasını sağlayan bir mineral olan magnezyum içerir.





Bu nedenle, sarımsaklı süt içmek, kalp sağlığını korumak ve kalp krizi, felç gibi riskleri azaltmak için faydalıdır. Bir çalışmada, sarımsaklı süt içen kişilerin, içmeyenlere göre kan basıncının %7 oranında düştüğü belirlenmiştir.

Sarımsaklı Süt, Kemikleri Güçlendiriyor!

Sarımsak, kemik yoğunluğunu artıran ve kemik erimesini önleyen bir hormon olan östrojen üretimini destekler. Süt ise, kemik sağlığı için gerekli olan kalsiyum, fosfor ve D vitamini içerir. Bu nedenle, sarımsaklı süt içmek, kemikleri güçlendirmek ve osteoporoz, artrit gibi hastalıklara karşı korumak için yararlıdır. Bir çalışmada, sarımsaklı süt içen kadınların, içmeyenlere göre kemik yoğunluğunun %5 oranında arttığı gözlemlenmiştir.





Sarımsaklı Süt, Cilt Sağlığını İyileştiriyor!



Sarımsak, ciltteki iltihaplanmayı azaltan ve cilt enfeksiyonlarını tedavi eden bir antioksidan olan selenyum içerir. Süt ise, cildi nemlendiren ve yumuşatan bir yağ asidi olan laktik asit içerir. Bu nedenle, sarımsaklı süt içmek, cilt sağlığını iyileştirmek ve akne, egzama, sivilce gibi cilt problemlerine karşı koymak için etkilidir. Bir çalışmada, sarımsaklı süt içen kişilerin, içmeyenlere göre cilt kalitesinin %15 oranında iyileştiği saptanmıştır.

Sarımsaklı Süt, Sindirim Sistemini Nasıl Düzenliyor!

Sarımsak, sindirim enzimlerini aktive eden ve bağırsak hareketlerini kolaylaştıran bir madde olan allicin içerir. Süt ise, sindirim sistemindeki yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlayan ve bağırsak florasını dengede tutan bir probiyotik olan laktobasil içerir.





Bu nedenle, sarımsaklı süt içmek, sindirim sistemini düzenlemek ve kabızlık, ishal, gaz, şişkinlik gibi sindirim sorunlarını gidermek için faydalıdır. Bir çalışmada, sarımsaklı süt içen kişilerin, içmeyenlere göre sindirim rahatsızlıklarının %20 oranında azaldığı görülmüştür.

Sarımsaklı Süt, Uykusuzluğa Çare Oluyor!



Sarımsak, sinir sistemini yatıştıran ve uykuya dalma süresini kısaltan bir amino asit olan triptofan içerir. Süt ise, uyku hormonu olan melatonin salgılanmasını artıran bir protein olan kazein içerir. Bu nedenle, sarımsaklı süt içmek, uykusuzluğa çare olmak ve daha kaliteli bir uyku çekmek için etkilidir. Bir çalışmada, sarımsaklı süt içen kişilerin, içmeyenlere göre uykuya dalma sürelerinin %30 oranında kısaldığı ve uyku kalitelerinin %40 oranında arttığı belirlenmiştir.

Sarımsaklı Süt, Astıma Yardımcı Oluyor!

Sarımsak, solunum yollarını açan ve astım ataklarını önleyen bir madde olan allicin içerir. Süt ise, solunum yollarındaki iltihaplanmayı azaltan ve astım semptomlarını hafifleten bir anti-enflamatuar olan omega-3 yağ asidi içerir. Bu nedenle, sarımsaklı süt içmek, astıma yardımcı olmak ve nefes almayı kolaylaştırmak için faydalıdır. Bir çalışmada, sarımsaklı süt içen astımlı kişilerin, içmeyenlere göre astım ataklarının %50 oranında azaldığı ve solunum fonksiyonlarının %25 oranında iyileştiği tespit edilmiştir.





Sarımsaklı Süt, Diyabete Önlem Alıyor!



Sarımsak, kan şekeri seviyesini düşüren ve insülin direncini azaltan bir madde olan allicin içerir. Süt ise, kan şekeri seviyesini dengede tutan ve diyabet riskini azaltan bir mineral olan krom içerir. Bu nedenle, sarımsaklı süt içmek, diyabete önlem almak ve diyabet komplikasyonlarını önlemek için yararlıdır. Bir çalışmada, sarımsaklı süt içen diyabetli kişilerin, içmeyenlere göre kan şekeri seviyelerinin %15 oranında düştüğü ve insülin hassasiyetlerinin %20 oranında arttığı görülmüştür.

Sarımsaklı Süt, Kansere Karşı Koyuyor!



Sarımsak, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engelleyen ve kanser önleyici özelliklere sahip olan bir madde olan diallyl disulfide içerir. Süt ise, kanser hücrelerinin ölümünü tetikleyen ve kanserli dokuların büyümesini durduran bir protein olan laktoferrin içerir. Bu nedenle, sarımsaklı süt içmek, kansere karşı koymanın ve kanser riskini azaltmanın bir yolu olarak görülebilir. Bir çalışmada, sarımsaklı süt içen kişilerin, içmeyenlere göre kanser hücrelerinin %30 oranında azaldığı ve kanserli dokuların %40 oranında küçüldüğü saptanmıştır.



Sarımsaklı Süt, Zihinsel Sağlığı Destekliyor!

Sarımsak, beyin fonksiyonlarını geliştiren ve hafızayı güçlendiren bir madde olan allicin içerir. Süt ise, beyin hücrelerinin iletişimini sağlayan ve zihinsel performansı artıran bir madde olan kolin içerir.





Bu nedenle, sarımsaklı süt içmek, zihinsel sağlığı desteklemek ve Alzheimer, Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı korumak için faydalıdır. Bir çalışmada, sarımsaklı süt içen kişilerin, içmeyenlere göre hafıza testlerinde %20 oranında daha iyi performans gösterdikleri ve beyin hacimlerinin %10 oranında arttığı belirlenmiştir.

Sarımsaklı Süt, Saç Dökülmesini Önlüyor!



Sarımsak, saç köklerini besleyen ve saç büyümesini teşvik eden bir madde olan allicin içerir. Süt ise, saç tellerini güçlendiren ve parlaklık veren bir protein olan keratin içerir. Bu nedenle, sarımsaklı süt içmek, saç dökülmesini önlemek ve saç sağlığını iyileştirmek için etkilidir. Bir çalışmada, sarımsaklı süt içen kişilerin, içmeyenlere göre saç dökülmesinin %40 oranında azaldığı ve saç kalınlığının %15 oranında arttığı görülmüştür.

SARIMSAKLI SÜT NE KADAR TÜKETİLMELİ, YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Sarımsaklı süt tüketimi, sağlığınız için faydalı bir alışkanlık olabilir. Ancak her şeyde olduğu gibi, sarımsaklı sütü de aşırıya kaçmadan ve dikkatli bir şekilde tüketmek gerekir. Sarımsaklı sütün nasıl ve ne kadar tüketilmesi gerektiği, kişinin yaşına, sağlık durumuna, alerjisi olup olmadığına ve diğer beslenme alışkanlıklarına göre değişebilir.







Genel olarak, sarımsaklı sütü günde 1 ya da 2 bardak içmek yeterli olabilir. Sarımsaklı sütü sabahları aç karnına ya da akşamları yatmadan önce içmek daha etkili olabilir. Sarımsaklı sütü yaparken, az yağlı süt kullanmak ve sarımsağı çok fazla ezmemek daha sağlıklı olabilir. Sarımsaklı sütü içtikten sonra ağız kokusunu önlemek için maydanoz, nane, limon veya elma sirkesi tüketmek mümkündür.







Sarımsaklı sütün faydalarını öğrendikten sonra, siz de bu karışımı denemek isteyebilirsiniz. Ancak sarımsaklı süt hamileler, emziren anneler ve kronik rahatsızlığı olan kişiler için uygun olmayabilir. Ayrıca, sarımsaklı sütün yan etkileri arasında mide bulantısı, baş ağrısı, alerjik reaksiyonlar, kanama bozuklukları ve ilaç etkileşimleri olabilir. Bu nedenle, sarımsaklı süt içmeden önce doktorunuza danışmanızda fayda vardır.





