Grip Aşısı Tavsiyesi: 65 Yaş Üstü İçin Hayati Önlemler

65 Yaş Üstü Bireyler İçin Grip Aşısının Önemi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Alper Şener, mevsimsel değişikliklerle birlikte grip vakalarının arttığını vurguladı. 65 yaş ve üzeri olanlar ile mevcut kronik hastalığı bulunan kişilerin 15 Kasım'a kadar grip aşısı yaptırmaları gerektiğini belirtti.

Artan Grip Vakaları ve Belirtiler

Prof. Dr. Şener, grip nedeniyle hastaneye başvuran hasta sayısında artış yaşandığını, birçok kişinin hastaneye gitmeden evde tedavi olmaya çalıştığını ifade etti. Grip ile Kovid-19 ve influenza virüslerinin ayrımını yapmanın zor olduğunu belirterek, ''Üst solunum yolu enfeksiyonları, burun akıntısı ve tıkanıklığı ile rinovirüs tablolarını, boğaz ağrısı ve kuru öksürük ile korona ve influenza tablolarını ifade ediyoruz.'' şeklinde konuştu.

Çocukların Enfeksiyon Yayılımı

Okulların açılmasıyla birlikte çocukların enfeksiyonu evlere taşıdığını, bu durumun ise 65 yaş üstü ve bağlı hastalığı olan kişilerde daha ağır semptomlara yol açtığını kaydetti.

Grip Aşısının Koruyucu Etkisi

Grip aşısının gerekliliğine dikkat çeken Şener, ''65 yaş üstü bireylerin grip aşısını yaptırması, akciğer enfeksiyonu ve zatürre gibi ciddi tabloların önüne geçmek için önemlidir.'' dedi. Grip aşısının hastalığın yayılımını engellemediğini ancak bireysel koruma sağladığını vurguladı.

Maske Kullanımının Önemi

Son olarak, Prof. Dr. Alper Şener, grip ve benzeri enfeksiyonlardan korunmak adına kapalı ve iyi havalandırılmayan alanlarda maske kullanımının da önemli olduğunu sözlerine ekledi.