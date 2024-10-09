DOLAR
34,26 0,01%
EURO
37,57 0,28%
ALTIN
2.877,62 0,24%
BITCOIN
2.127.708,09 0,38%

Grip Aşısı Tavsiyesi: 65 Yaş Üstü İçin Hayati Önlemler

Prof. Dr. Alper Şener, grip aşısının 65 yaş üstü bireyler için önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 09:48
Grip Aşısı Tavsiyesi: 65 Yaş Üstü İçin Hayati Önlemler

65 Yaş Üstü Bireyler İçin Grip Aşısının Önemi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Alper Şener, mevsimsel değişikliklerle birlikte grip vakalarının arttığını vurguladı. 65 yaş ve üzeri olanlar ile mevcut kronik hastalığı bulunan kişilerin 15 Kasım'a kadar grip aşısı yaptırmaları gerektiğini belirtti.

Artan Grip Vakaları ve Belirtiler

Prof. Dr. Şener, grip nedeniyle hastaneye başvuran hasta sayısında artış yaşandığını, birçok kişinin hastaneye gitmeden evde tedavi olmaya çalıştığını ifade etti. Grip ile Kovid-19 ve influenza virüslerinin ayrımını yapmanın zor olduğunu belirterek, ''Üst solunum yolu enfeksiyonları, burun akıntısı ve tıkanıklığı ile rinovirüs tablolarını, boğaz ağrısı ve kuru öksürük ile korona ve influenza tablolarını ifade ediyoruz.'' şeklinde konuştu.

Çocukların Enfeksiyon Yayılımı

Okulların açılmasıyla birlikte çocukların enfeksiyonu evlere taşıdığını, bu durumun ise 65 yaş üstü ve bağlı hastalığı olan kişilerde daha ağır semptomlara yol açtığını kaydetti.

Grip Aşısının Koruyucu Etkisi

Grip aşısının gerekliliğine dikkat çeken Şener, ''65 yaş üstü bireylerin grip aşısını yaptırması, akciğer enfeksiyonu ve zatürre gibi ciddi tabloların önüne geçmek için önemlidir.'' dedi. Grip aşısının hastalığın yayılımını engellemediğini ancak bireysel koruma sağladığını vurguladı.

Maske Kullanımının Önemi

Son olarak, Prof. Dr. Alper Şener, grip ve benzeri enfeksiyonlardan korunmak adına kapalı ve iyi havalandırılmayan alanlarda maske kullanımının da önemli olduğunu sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Grip Aşısı Tavsiyesi: 65 Yaş Üstü İçin Hayati Önlemler
2
İzmir'de İki Hasta Kadavradan Yapılan Nakille Böbrek Kardeşi Oldu
3
İzmir'de Amatör Futbolcuya Başarıyla Menisküs Nakli Yapıldı
4
Gaziantep Şehir Hastanesi, 2,5 Milyon Hastaya Hizmet Verdi
5
Edirne'de Kan Bağışı Kampanyasında Öğrencilere Madalya
6
Bursa'da Babadan Kızı Aye'ye Umut Dokunan Böbrek Nakli
7
Anne Sütünün Otizm Riskine Etkisi

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz