Bursa Şehir Hastanesi'nde Botoks ile Yanık İzi Tedavisi Başarıyla Uygulandı

Bursa Şehir Hastanesi'nde Botoks ile Yenilikçi Yanık İzi Tedavisi

Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde, yanık izi tedavisi gören hastalara uygulanan botoks yöntemi, olumlu sonuçlar vermeye başladı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, 2017 yılında tiner tenekesinin patlaması sonucu ağır yanıklar yaşayan 17 yaşındaki Cengiz Özgülmez, uzun süre süren tedavi sürecinin ardından Bursa'ya geldi.

Özgülmez, vücudundaki yanık izlerinin tedavisi için doktorunun önerisiyle Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi edilmeye başlandı. Çocuk Yanık Sorumlusu Doç. Dr. Sabriye Dayı, Özgülmez’e lazer tedavisinin yanı sıra botoks uyguladı.

Botoksun Yenilikçi Kullanımı

Doç. Dr. Dayı, genelde kozmetik amaçlarla bilinen botoksu yanık vakalarında yeni bir tedavi yöntemi olarak kullanmaya başladıklarını ifade etti. İlk tedavi sonuçlarının olumlu olduğunu belirten Dayı, şöyle konuştu:

"Kasılma veya büzüşme durumlarında botoks uyguladığımızda, o eklem fonksiyonunun oldukça iyi açıldığını gözlemlemekteyiz. Ayrıca kontraktür durumu veya kaşıntı problemlerinde de önemli faydalarını görmekteyiz. 'Skar' dediğimiz, yanık sonrası oluşan aşırı doku bölgelerinin inceldiğini ve renginin normalleştiğini gözlemliyoruz. Hastalarımızdan bu yönde çok olumlu dönüşler alıyoruz."

Cengiz Özgülmez, Bursa Şehir Hastanesi'nde botoks ve lazer tedavisi gördüğünü belirterek, gözle görülür bir değişim yaşadığını ifade etti. Bu yenilikçi yöntem, yanık tedavilerinde umut verici bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde yanık izi için tedavi gören Cengiz Özgülmez'e (ortada), Doç. Dr. Sabriye Dayı (solda) tarafından uygulanan botoks yöntemi, olumlu sonuç verdi.

Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde yanık izi için tedavi gören Cengiz Özgülmez'e (ortada), Doç. Dr. Sabriye Dayı (solda) tarafından uygulanan botoks yöntemi, olumlu sonuç verdi.