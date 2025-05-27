DOLAR
38,98 0,11%
EURO
44,34 0,39%
ALTIN
4.129,32 1,36%
BITCOIN
4.266.491,11 0,03%

Bursa Şehir Hastanesi'nde Botoks ile Yanık İzi Tedavisi Başarıyla Uygulandı

Bursa Şehir Hastanesi'nde yanık izi tedavisinde uygulanan botoks yöntemi, dikkat çekici sonuçlar verdi.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 14:20
Bursa Şehir Hastanesi'nde Botoks ile Yanık İzi Tedavisi Başarıyla Uygulandı

Bursa Şehir Hastanesi'nde Botoks ile Yenilikçi Yanık İzi Tedavisi

Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde, yanık izi tedavisi gören hastalara uygulanan botoks yöntemi, olumlu sonuçlar vermeye başladı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, 2017 yılında tiner tenekesinin patlaması sonucu ağır yanıklar yaşayan 17 yaşındaki Cengiz Özgülmez, uzun süre süren tedavi sürecinin ardından Bursa'ya geldi.

Özgülmez, vücudundaki yanık izlerinin tedavisi için doktorunun önerisiyle Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi edilmeye başlandı. Çocuk Yanık Sorumlusu Doç. Dr. Sabriye Dayı, Özgülmez’e lazer tedavisinin yanı sıra botoks uyguladı.

Botoksun Yenilikçi Kullanımı

Doç. Dr. Dayı, genelde kozmetik amaçlarla bilinen botoksu yanık vakalarında yeni bir tedavi yöntemi olarak kullanmaya başladıklarını ifade etti. İlk tedavi sonuçlarının olumlu olduğunu belirten Dayı, şöyle konuştu:

"Kasılma veya büzüşme durumlarında botoks uyguladığımızda, o eklem fonksiyonunun oldukça iyi açıldığını gözlemlemekteyiz. Ayrıca kontraktür durumu veya kaşıntı problemlerinde de önemli faydalarını görmekteyiz. 'Skar' dediğimiz, yanık sonrası oluşan aşırı doku bölgelerinin inceldiğini ve renginin normalleştiğini gözlemliyoruz. Hastalarımızdan bu yönde çok olumlu dönüşler alıyoruz."

Cengiz Özgülmez, Bursa Şehir Hastanesi'nde botoks ve lazer tedavisi gördüğünü belirterek, gözle görülür bir değişim yaşadığını ifade etti. Bu yenilikçi yöntem, yanık tedavilerinde umut verici bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde yanık izi için tedavi gören Cengiz Özgülmez'e (ortada)...

Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde yanık izi için tedavi gören Cengiz Özgülmez'e (ortada), Doç. Dr. Sabriye Dayı (solda) tarafından uygulanan botoks yöntemi, olumlu sonuç verdi.

Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde yanık izi için tedavi gören Cengiz Özgülmez'e (ortada)...

Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde yanık izi için tedavi gören Cengiz Özgülmez'e (ortada), Doç. Dr. Sabriye Dayı (solda) tarafından uygulanan botoks yöntemi, olumlu sonuç verdi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Şehir Hastanesi'nde Botoks ile Yanık İzi Tedavisi Başarıyla Uygulandı
2
Vücudunuzda sık sık morluklar çıkıyorsa aman dikkat! Sebebi o hastalığın ilk belirtisi olabilir
3
İbn-i Sina’nın 1000 yıllık sırrı: Bu karışım karnınızı ütü gibi dümdüz yapacak
4
Eldivenle tüy almak kılları azaltır mı? Epilasyon derdi yok, kıllanmaya kökten çözüm!
5
Tırnağınızda beyaz leke varsa aman dikkat! Korkunç hastalık kendini böyle açığa veriyor
6
Eskişehir'de 9 Yaşındaki Kızın Midesinden Saç Yumağı Çıkarıldı
7
Yılan Sokmalarında Panik Yapmayın: Uzmanların Önerileri

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!