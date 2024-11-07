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Bursa Teknik Üniversitesi'nden Diyabet Hastalarına Özel Gıda Kaplaması

Diyabet hastaları için geliştirilen yenilebilir gıda kaplaması, şeker oranı yüksek meyveleri daha sağlıklı hale getiriyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 10:15
Bursa Teknik Üniversitesi'nden Diyabet Hastalarına Özel Gıda Kaplaması

Bursa Teknik Üniversitesi'nden Yenilikçi Gıda Kaplaması

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri, diyabet hastalarının şeker oranı yüksek meyveleri sorunsuz bir şekilde tüketmelerine yardımcı olacak yenilikçi bir gıda kaplaması geliştirdi.

Proje Detayları

BTÜ’den yapılan açıklamaya göre, akademik ekip, TÜBİTAK 1002-A desteğiyle yürütülen "Dut Yaprağı (Folium Mori) Ekstraktından Yenilebilir Fibroin Bazlı Kaplama Geliştirilmesi ve Taze Meyvelerde Uygulanarak In-Vitro Antidiyabetik ve Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması" başlıklı proje aracılığıyla yenilebilir bir kaplama oluşturdu. Bu kaplama, dut yaprağı ve ipek kozasından üretilerek, üzüm ve hurma gibi şeker oranı yüksek meyvelere antidiyabetik özellik kazandırıyor.

Projenin Yürütücüsü ve Ekip Üyeleri

Projenin yürütücülüğünü Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Araştırma Görevlisi Fatma Tuba Kıraç Demirel üstlenirken, ekibinde BTÜ’den Dr. Öğretim Üyesi Adnan Fatih Dağdelen ve Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Yasemin Şahan yer alıyor.

Yenilikçi Yaklaşım

Fatma Tuba Kıraç Demirel, yenilebilir ambalajlar konusunda devrim niteliğinde bir yaklaşım geliştirdiklerini ifade etti. Kaplanan meyvelerin diğer kalite özelliklerinin de değerlendirileceğini belirten Demirel, kaplama çözeltisine daldırılan meyvelerin yüzeylerinin kaplandığını ve bu sayede diyabet hastaları için şeker oranını sorun olmaktan çıkardığını vurguladı.

Gelecekteki Uygulamalar

Demirel, projenin tamamlanmasıyla birlikte, glisemik indeksi yüksek meyvelerin diyabet hastaları veya şeker miktarını kontrol eden bireyler tarafından daha güvenli şekilde tüketilebileceğini aktardı. Ayrıca, bu kaplama teknolojisinin meyve, meyve barları gibi farklı gıda türlerine de uygulanabileceğini sözlerine ekledi.

Patent Başvurusu

Demirel, geliştirdikleri kaplama materyali ile birlikte yenilebilir film üretmeyi de planladıklarını ve ürünleri için patent başvurusunda bulunduklarını belirtti.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri, diyabet hastalarının şeker oranı yüksek meyveleri...

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri, diyabet hastalarının şeker oranı yüksek meyveleri tüketmesine yardımcı olacak özel gıda kaplaması geliştirdi. Dut yaprağı ve ipek kozasından yapılan kaplama sayesinde üzüm, hurma gibi şeker oranı yüksek meyvelere, antidiyabetik özellik kazandırıldı. Proje ekibinden Araştırma Görevlisi Fatma Tuba Kıraç Demirel, açıklama yaptı.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri, diyabet hastalarının şeker oranı yüksek meyveleri...

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri, diyabet hastalarının şeker oranı yüksek meyveleri tüketmesine yardımcı olacak özel gıda kaplaması geliştirdi. Dut yaprağı ve ipek kozasından yapılan kaplama sayesinde üzüm, hurma gibi şeker oranı yüksek meyvelere, antidiyabetik özellik kazandırıldı. Proje ekibinden Araştırma Görevlisi Fatma Tuba Kıraç Demirel, açıklama yaptı.

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