Buz gibi soğukta terleyenler bu 3 belirtiye dikkat! Korkunç hastalık kendini aşırı terlemeyle gösteriyor

Eğer soğuk havalarda çok fazla terliyorsanız bu uyarıları dikkate alın! Tüm detaylar haberimizde.

Buz gibi soğukta terleyenler bu 3 belirtiye dikkat! Korkunç hastalık kendini aşırı terlemeyle gösteriyor
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Soğuk havalarda bile terlemek önemli hastalığın belirtisi olabilir! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FAZLA TERLEMENİN TEHLİKESİ

Aşırı soğuklarda fazla terlemenin tehlikelerine dikkat çeken Dahiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör şu açıklamaları yaptı; 'Terleme fizyolojik bir olay. Vücut ısısının düşürülmesini sağlıyor. Ancak terlemenin aşırı olduğu durumlar da var, bunlar patolojik kabul ediliyor. Fizyolojik şartlarda hasta stres ve kaygı gibi durumlar yaşıyorsa terleyebilir. Patolojik durumlarda ise soğuk terleme denen kalp krizi gibi durumlarda ortaya çıkıyor. 

fazla terlemenin sebep olduğu hastalıklar

Kanser ya da kan şekeri düşmesi de patolojik terlemeye sebep olabiliyor. Her türlü enfeksiyondan kaynaklanan ateş yükselmesi veya zehirlenme sebebiyle terleme yaşanabiliyor. Kış aylarında insanlar sıkı sıkı giyiniyor ve aşırı terleme ortaya çıkabiliyor. Terleme vücut ısısını düşürüyor ve üşüme ve bazı solunum yolu enfeksiyonu ve akciğer enfeksiyonu yaşanma riski ortaya çıkıyor. Biz kış aylarında hava durumuna göre giyinmeyi ve hava sıcaklığına göre hareket etmeyi öneriyoruz.' 

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