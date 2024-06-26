Cam gibi bir cildin sırrı asırlar önce açıklanmış! Günde 4 adet yiyen bebek gibi cilde sahip oluyor

Kuru kayısı doğal besin maddeleri içerdiğinden cilt sağlığına faydalıdır. Özellikle kuru kayısı yağı cilt yüzeyine parlaklık verir. Cildin canlanmasına yardımcı olmakla birlikte cilt sorunlarının tedavisinde doğal destek olarak kullanılabilir. Ancak kuru kayısının tek etkisi bu değildir.





İbn-i Sina'nın bahsettiği kuru kayısının faydalarının arasında sağlıklı kas gelişimi ve fonksiyonu için gerekli besinleri içermesi de yer alıyor. Aynı zamanda kuru kayısı hem kalp hem de kas sağlığı için gerekli olan potasyum açısından da zengindir.

Kuru kayısı göz sağlığına da faydalıdır. Gözlerinizi olası hastalıklardan korumaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca akciğerler için çok önemli olan bileşenleri de içerir. Solunum sistemine iyi gelir, sindirim sağlığını destekler.





Diğer taraftan; kuru kayısıyı diyetinizin listesine eklemek oldukça sağlıklı bir seçenektir. Ancak kalorisi yüksektir ve ölçülü tüketilmesi gerekir. Özellikle sporcuysanız enerji artırıcı atıştırmalık olarak kullanılabilir.

Gün içerisinde 4 adetten fazla tüketilmemesi tavsiye edilir. Özellikle alerjiniz veya belirli sağlık sorunlarınız varsa bir uzmana görünmeniz mantıklı olabilir.