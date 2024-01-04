Canan Karatay, kilo verememenizin asıl nedenini açıkladı

Canan Karatay, kilo problemleriyle mücadele eden bireyler için dikkat çekici beyanatlarda bulunarak, alışılmışın dışında bilgiler sunmuştur. Karatay, sağlıklı beslenmeye rağmen kilo kaybetmekte zorlananların özellikle dikkate alması gereken hususlara vurgu yapmıştır. Kronik stresin beden üzerindeki etkilerine odaklanan Karatay, "Vücudun en büyük düşmanı" dediği insülin ve kortizol hormonları arasındaki ilişkiye dikkat çekmiştir.

Sağlık alanındaki etkileyici ifadeleriyle bilinen Dr. Canan Karatay, "Kortizol, vücudumuzun ani sorunlara, beklenmedik travmalara karşı bir savunma mekanizması olarak üretilir. Bu duruma vur kaç hormonu da denir. Yani ya direneceğiz, savaşacağız ya da kaçacağız. Bu hormonu salgılayan şey kortizoldür ve böbrek üstü bezlerimizden gelir." diyerek, bu hormonun vücutta oynadığı rolü açıklamıştır.





"Stresleri, fiziksel stres, zihinsel stres ve vücudumuzdaki stres olarak ayırabiliriz. Bu stresler arttıkça kortizol hormonu da yavaş yavaş artar. Kortizol hormonu yükseldiğinde ve uzun süre yüksek kaldığında, bütün metabolizma bozulur. Kortizol hormonu, kronik streslerde sürekli olarak yükselir. En önemli sebep ise insülin hormonu yüksekliğidir." şeklinde konuşan Karatay, kronik stresin vücutta yarattığı olumsuz etkileri ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır.

Doktorun ifadelerine göre, kronik stresin vücutta mineral eksikliğine ve içsel stresin yol açtığı belirlendi. Bu durumun sağlıklı ve doğal beslenme alışkanlıklarının eksikliğinden, omega 3 ve omega 6 dengesinin bozulmasından kaynaklandığını belirtti. Bu noktada, omega 6 yağlarının aşırı tüketiminin vücutta kronik inflamasyona yol açtığını, bu inflamasyonun da vücutta stres oluşturduğunu vurgulayan Karatay, "Kronik inflamasyon vücutta strestir efendim. Bu stres devam ettiği müddetçe kortizol da düşmez. Kortizol yükseldiği zaman diğer hormonlarda eksiklik oluyor mu? Tabii ki oluyor. İnsülin yüksekliği ile kortizol yüksekliği birlikte gittiği zaman seks hormonu azalır efendim. Vücudumuzun bağışıklık sistemi çöker, bağışıklık gücü yok olur." dedi.





Son olarak, Canan Karatay, şekerin en tatlı zehir olduğunu belirterek, bu faktörlerin kilo verme sorunlarına sebep olduğunu ifade etmiştir. Bu bilgiler ışığında, Karatay'ın kilo kontrolü ve sağlıklı yaşam konusundaki önerileri, kilo sorunu yaşayan bireyler için önemli bir kaynak niteliğindedir.