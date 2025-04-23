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Çapraz Böbrek Nakli ile Küçük Ayşe, Diyalizden Kurtuldu

İzmir'de yapılan çapraz böbrek nakli ile 12 yaşındaki Ayşe Yılmaz, sağlıklı bir 23 Nisan Kutlaması gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 14:18
Çapraz Böbrek Nakli ile Küçük Ayşe, Diyalizden Kurtuldu

12 Yaşındaki Ayşe, Çapraz Nakil ile Hayata Tutundu

İzmir'de gerçekleştirilen çapraz böbrek nakli operasyonuyla 12 yaşındaki Ayşe Yılmaz, diyalizden kurtulmanın sevincini yaşıyor. Artık sağlıklı bir şekilde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayacak.

Çapraz Nakil Süreci Nasıl Gerçekleşti?

Özel bir hastanenin verdiği bilgilere göre, Nevşehir’de böbrek yetmezliği yaşayan Ayşe Yılmaz ile İzmir’deki Naci Baltaş (51) çapraz nakil sistemine başvurdu. İki hasta ve aileleri arasındaki donör eşleşmesinin ardından nakil işlemi için izin alındı.

Başarıyla sonuçlanan ameliyat sonrasında, Baltaş'ın ablası Aynur Altaş (54) Yılmaz’a, Yılmaz'ın babası Cafer Yılmaz (58) ise Naci Baltaş’a böbreklerini nakletmiş oldu.

Ayşe’nin Mutluluğu

Son bir buçuk yıldır diyaliz tedavisi gören Ayşe Yılmaz, bu bayramı sağlıklı bir şekilde geçireceği için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Nakil sonrası kendisini iyi hissettiğini belirten Yılmaz, "Artık arkadaşlarımla oynayabileceğim," diyerek sevincini ifade etti.

Baba Yılmaz’ın Duyguları

Kızının tedavi sürecinde birçok zorluk yaşadıklarını belirten Cafer Yılmaz, "Ayşe farklı bir donör bulamadığımız için çapraz nakli tercih ettik. Dakikalarca süren diyaliz seanslarında günlerimizi geçiriyorduk. Şimdi kızım okula gidebilecek," dedi.

Aynur Baltaş’ın Sevincini Paylaşması

Böbreği Ayşe’ye nakledilen Aynur Altaş, çocuğun sağlığına kavuşmasıyla birlikte büyük mutluluk yaşadığını ifade etti. Aynı şekilde, Naci Baltaş da 10 aydır diyalize girdiğini, artık sağlıklı bir yaşama geçebilmenin önemini vurguladı.

İzmir'de çapraz nakil operasyonuyla böbrek nakli olan 12 yaşındaki Ayşe Yılmaz, diyalizden...

İzmir'de çapraz nakil operasyonuyla böbrek nakli olan 12 yaşındaki Ayşe Yılmaz, diyalizden kurtularak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sağlıklı karşıladı.

İzmir'de çapraz nakil operasyonuyla böbrek nakli olan 12 yaşındaki Ayşe Yılmaz, diyalizden...

İzmir'de çapraz nakil operasyonuyla böbrek nakli olan 12 yaşındaki Ayşe Yılmaz, diyalizden kurtularak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sağlıklı karşıladı.

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