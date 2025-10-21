Çatalca Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği törenle hizmete açıldı

Çatalca Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, düzenlenen açılış töreniyle hizmete başladı. Açılışa İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Çatalca Kaymakamı Erdoğan Yasin Öztürk, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Davut Gül: Sağlıkta dönüşüm aralıksız sürüyor

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, emeği geçenlere teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'da da sağlık dönüşümünün hızla devam ettiğini söyledi. Gül, kentte çok sayıda sağlık tesisinin kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Gül, her hafta bir sağlık tesisinin açıldığını vurgulayarak, "İstanbul'da 6 ayda 85 milyon kişiye sağlık hizmeti verilirken, aynı zamanda dünyanın her tarafındaki kişilere de..." ifadelerini kullandı. Ayrıca özel hastaneler, üniversite hastaneleri, Sağlık Bakanlığı kurumları, aile sağlık merkezleri ve ağız-diş sağlığı merkezleri ile yaşam kalitesinin artırılacağını ifade etti.

Milletvekili ve İl Sağlık Müdürü açıklamaları

AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, yeni tesisin Çatalca için hayırlı olmasını dileyerek ilçeye yönelik çalışmaların süreceğini kaydetti. Bölük, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sağlık, sanat ve teknoloji alanındaki hamlelerin Çatalca'ya da ulaşması için görevlendirildiğini ve bu görevini sürdüreceğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ise İstanbul'un artık sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da sağlık hizmeti sunan bir şehir haline geldiğini belirtti. Güner, geçen yıl yaklaşık 500 bin yabancı vatandaşın estetik dışında kanser tedavisi ve ameliyat gibi ciddi sağlık hizmetleri için İstanbul'u tercih ettiğini ifade ederek bunun Türk tıbbının ve sağlık sisteminin uluslararası alandaki başarısını gösterdiğini vurguladı.

Güner, hastanelerin fiziki donanımının otel konforunda olduğunu, ancak asıl övünç kaynağının hekimlerin hastalara gösterdiği şefkat ve merhamet olduğunu söyledi. Çatalca'da sağlık hizmetlerinin çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Güner, ilçede kurulacak endoskopi ünitesi ve gastroenteroloji uzmanının varlığının bölgedeki sağlık kapasitesini önemli ölçüde güçlendireceğini aktardı.

Tören ve katılımcılar

Açılış töreninde dualar edildi ve ardından kurdele kesimi yapıldı. Yetkililer, Çatalcalıların sağlık hizmeti almak için merkeze gitmek zorunda kalmaması için çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti. Konuşmalarda, bölgede görev yapacak hekimler, diş hekimleri, hemşireler ve teknisyenlerin vatandaşlara emanet olduğu vurgulandı; halka, sağlık personelini sahiplenme çağrısı yapıldı.

