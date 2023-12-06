Duş aldıktan sonra hatır hutur kaşınanlara kötü haber! Bu kez sebebi cilt kuruluğu değil!

Yakın temas sonucu bulaşma riskinin bulunmasıyla beraber aynı yaşam ortamında bulunan kişilerde aynı zamanlı olarak tedavi edilmesi gerektiği yönünde bilgi veren Yaşar, uyuz hatalığı için kış mevsiminde vakaların arttığına değindi. Uyuz hastalığına karşı vatandaşlara uyarılarda bulunurken her yaş grubundaki olabileceği gibi nasıl tedavi edileceği ve nasıl korunulacağına dair bilgiler verildi.







Uyuz hastalığı kaşıntı, döküntülerle görülürken bulaşıcı ve özellikle toplu yaşam alanlarında kış mevsimlerinde sıklıkla görülerek parazitik bir hastalık olduğu belirtildi. Kişiden kişiye farklılık gösterirken 15-20 dakikalık bir temas durumunda bile bulaşmalar yaşanabilir. Duşla beraber belirtiler şiddetlenirken klinik bulgu uyuz hastalığına maruz kalan kişilerin şikayetleriyle beraber sıcak banyo ve duş ile şiddetlenirken klinik bulgular üzerine koltuk altları, ayak bilekleri, ayaklar, kalçalar, kadınlarda meme uçlarında ve erkeklerde ise genital bölge üzerinde kaşıntılar görülür. Özellikle belirgin olan lezyonu parmaklar arasındaki çizgi durumları olurken parazitin içine yaşandığı gri beyaz renkli, 1-10 mm uzunluğundaki tünel yapılardır. Bununla beraber deride görülen kabarcıklarla beraber sertlikler, su toplamaları ve kepekli kabuklu lezyonlara rastlanır.

Yerel tedavi kullanım alanlarında ilaçla beraber vücudun her bölgesinde uygulamalar yapılırken tedavi 1 hafta arayla iki kür olarak uygulanır. Kullanılan çamaşır ve çarşafların 60 derece yıkanmasıyla beraber ütülenmesi önerilir.