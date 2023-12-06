Duş aldıktan sonra hatır hutur kaşınanlara kötü haber! Bu kez sebebi cilt kuruluğu değil!

Duş aldıktan sonra kaşınanlara kötü haber geldi. Özellikle kış aylarında sıklıkla görülen uyuz hastalıklarına karşılık Cildiye Uzmanı Uz.Dr. Ali Yaşar önemli açıklamalarda bulundu.

Duş aldıktan sonra hatır hutur kaşınanlara kötü haber! Bu kez sebebi cilt kuruluğu değil!
Yayın Tarihi:

Yakın temas sonucu bulaşma riskinin bulunmasıyla beraber aynı yaşam ortamında bulunan kişilerde aynı zamanlı olarak tedavi edilmesi gerektiği yönünde bilgi veren Yaşar, uyuz hatalığı için kış mevsiminde vakaların arttığına değindi. Uyuz hastalığına karşı vatandaşlara uyarılarda bulunurken her yaş grubundaki olabileceği gibi nasıl tedavi edileceği ve nasıl korunulacağına dair bilgiler verildi.

uyuz hastalığı

Uyuz hastalığı kaşıntı, döküntülerle görülürken bulaşıcı ve özellikle toplu yaşam alanlarında kış mevsimlerinde sıklıkla görülerek parazitik bir hastalık olduğu belirtildi. Kişiden kişiye farklılık gösterirken 15-20 dakikalık bir temas durumunda bile bulaşmalar yaşanabilir. Duşla beraber belirtiler şiddetlenirken klinik bulgu uyuz hastalığına maruz kalan kişilerin şikayetleriyle beraber sıcak banyo ve duş ile şiddetlenirken klinik bulgular üzerine koltuk altları, ayak bilekleri, ayaklar, kalçalar, kadınlarda meme uçlarında ve erkeklerde ise genital bölge üzerinde kaşıntılar görülür. Özellikle belirgin olan lezyonu parmaklar arasındaki çizgi durumları olurken parazitin içine yaşandığı gri beyaz renkli, 1-10 mm uzunluğundaki tünel yapılardır. Bununla beraber deride görülen kabarcıklarla beraber sertlikler, su toplamaları ve kepekli kabuklu lezyonlara rastlanır.

Yerel tedavi kullanım alanlarında ilaçla beraber vücudun her bölgesinde uygulamalar yapılırken tedavi 1 hafta arayla iki kür olarak uygulanır. Kullanılan çamaşır ve çarşafların 60 derece yıkanmasıyla beraber ütülenmesi önerilir. 

Öne Çıkanlar
KPSS'siz iş arayanların fırsat ayağına geldi! Sağlık Bakanlığı 419 işçi için düğmeye bastı: İşte başvuru şartları KPSS'siz iş arayanların fırsat ayağına geldi! Sağlık Bakanlığı 419 işçi için düğmeye bastı: İşte başvuru şartları
Yağ bağlamış aspiratörü temizlemenin pratik yolu! Bir kez sıkınca içindeki tüm yağı akıtıyor Yağ bağlamış aspiratörü temizlemenin pratik yolu! Bir kez sıkınca içindeki tüm yağı akıtıyor
Kalp krizi geçirip geçirmeyeceğinizi kulak testiyle öğrenin! Kulağı böyle gözükenlere kötü haber! Kalp krizi geçirip geçirmeyeceğinizi kulak testiyle öğrenin! Kulağı böyle gözükenlere kötü haber!
Çok Okunanlar
Biontech ve Sinovac aşısı yaptıranlara kötü haber! Aylar sonra korkunç gerçeği açıkladılar Biontech ve Sinovac aşısı yaptıranlara kötü haber! Aylar sonra korkunç gerçeği açıkladılar Gece uykunuzdan bir anda uyanıyorsanız dikkat! Nedenini duyunca inanamayacaksınız Gece uykunuzdan bir anda uyanıyorsanız dikkat! Nedenini duyunca inanamayacaksınız Adet düzensizliğine birebir geliyor! Her gün bir adet yiyende stres ve üzüntüden eser kalmıyor Adet düzensizliğine birebir geliyor! Her gün bir adet yiyende stres ve üzüntüden eser kalmıyor Günde 2 adet yiyip üstüne su için... Kolon kanseri, kalp damar hastalıklarına kalkan görevi görüyor Günde 2 adet yiyip üstüne su için... Kolon kanseri, kalp damar hastalıklarına kalkan görevi görüyor Sürekli mutsuz, negatif olanlara kötü haber! Bu hastalıklar yakanızı bırakmayabilir Sürekli mutsuz, negatif olanlara kötü haber! Bu hastalıklar yakanızı bırakmayabilir Kalp krizi geçirip geçirmeyeceğinizi kulak testiyle öğrenin! Kulağı böyle gözükenlere kötü haber! Kalp krizi geçirip geçirmeyeceğinizi kulak testiyle öğrenin! Kulağı böyle gözükenlere kötü haber!