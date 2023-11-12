Çayı böyle içenlere çok kötü haber! İçtiğiniz çay değil zehir: Kanser yapıyor

Türk mutfağının geleneksel anlamda vazgeçilmez içecekleri arasında çay oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bitki çayları sağlığa oldukça faydalıdır ancak çayların değeri ve anlamı her zaman farklıdır.

Çay acı olunca...

Ancak çayın yanlış demlenmesi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Demlenen çayın oksitlenmesini önlemek ve daha uzun süre dayanmasını sağlamak için ocakta bırakmamanızı öneririz. Bu çayın acılaşmasına neden olur.

Eğer onu ocakta bırakırsan...

Bu nedenle çay ocaktan alınmadan önce iyice demlenmelidir. Aksi takdirde midede hasara, özellikle gastrit ve ülsere neden olabilir.





Yüksek sıcaklıkta kaynama işlemine devam ederse...

Çayı demleme sırasında ve sonrasında yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın. Açıkta bırakılan veya yüksek sıcaklıkta demlenen çay, insan sağlığı açısından büyük tehlike oluşturabilir.

"KANSER RİSKİ YARATIYOR"

Sürekli yüksek sıcaklıkta kaynatılan çayın içilmesi ileride kansere neden olabilir.

Ağızda kalan kötü tat..

Açık havada içtiğiniz çayın yüksek sıcaklığa maruz kalıp kalmadığını, çayın bozulması ve ağzınızda çok acı bir tat bırakması durumunda anlayabilirsiniz.

"KAYNAMAMIŞ SUYLA DEMLEYİN"

Çay ham su ile demlenmelidir. Çayınıza çok fazla kaynar su dökerseniz çayınızda bakteri gelişebilir. Çaydaki acı tat genellikle aşağıdaki nedenden kaynaklanır;

- Çay hazırlarken yapılan diğer bir hata da, çay suyu henüz sıcakken üst demliğe dökmektir. Bu yöntemle çay, çaydanlıktaki nemi emer ve kırılgan hale gelir. Rutubetlenen çayın tüketimi böbrekleri yormaktadır.





"Çayın kalp sağlığı üzerinde olumlu etkisi olabilir"

Siyah çay, flavonoid adının verildiği ve kalp sağlığına olumlu etkileri olan bir grup antioksidan içerir. Çayın yanı sıra sebzelerde, meyvelerde, kırmızı şarapta ve bitter çikolatada da flavonoidler bulunur. Flavonoidlerin düzenli alımı, yüksek tansiyon, kolesterol, trigliserit düzeyleri ve obezite dahil olmak üzere kalp hastalığına yönelik birçok risk faktöründe azalma durumuna destek verir.

Randomize yapılan çalışmada 12 hafta süreli siyah çay içmenin trigliserit düzeylerini %36, kan şekeri düzeylerini %18 ve plazma LDL/HDL oranını %17 azalttığını buldu. Başka bir araştırma, her gün üç fincan siyah çay içmenin kalp hastalığına yakalanma riskinizi %11 oranında azalttığını bulmuştur.

"Çay Bağırsak Sağlığını İyileştirebilir"

Siyah çaydaki polifenoller, iyi bakterilerin daha fazla büyümesini teşvik ederler. Diğer taraftan da Salmonella adı verilen kötü bakterilerin büyümesini engelleyerek sağlıklı bağırsak dengesinin korunmaa durumuna yardımcı olur. Ek olarak siyah çay, bağırsak bakterilerinizi ve bağışıklığınızı güçlendiren, zararlı bakterileri öldüren ve sindirim sisteminizin iç yüzeyini onarma konusuna yardımcı olan antibakteriyel özellikler içermektedir.