Cildi bebek gibi olsun isteyenler bu noktayı ovalasın! Tek dokunuşta doğal ışıltı!

İnsan vücudunda yaşayan mikroorganizmaların toplamı olan mikrobiyomun insan sağlığında önemli rol oynadığı bilinmektedir ve cilt de bir istisna değildir. Yeni araştırmalar, cilt mikrobiyomunun bileşiminin aslında kuru, nemli veya yağlı cilde sahip olmanıza bağlı olarak farklılık gösterdiğini göstermiştir.

George Washington Üniversitesi'nden bir ekibin yeni araştırmasına göre, kulak arkası ve ayak parmakları arası ovalamak, bu bölgelerde bulunan cildin sağlıklı bir şekilde kalmasına yardımcı olabilir. Ekip, arafından yapılan araştırma sırasında, cildin mikrobiyomunun bileşiminin, cildin kuru, ıslak veya yağlı olmasına bağlı olarak farklılık gösterdiğini gösteriyor. GW Hesaplamalı Biyoloji Enstitüsü'nde görevli araştırmacılar, sağlıklı insanlarda cilt mikrobiyomuna daha da yakından bakmak istediler.





GW Milken Enstitüsü Halk Sağlığı Okulu'nda biyoistatistik ve biyoenformatik alanında doçent Marcos Pérez-Losada ile kibi, "büyükanne hipotezi" olarak adlandırılan hipotezi test etmekle ilgilendi. Hesaplamalı Biyoloji Enstitüsü müdürü ve GW Üniversitesi'nde biyoistatistik ve biyoinformatik alanında Prof. Keith Crandall, büyükannesinin çocuklara "kulaklarının arkasını, ayak parmaklarının arasını" öğrettiğini söyledi. Ona her zaman göbek deliğinin etrafını temizlemesini söylediğini söyledi.Crandall, bu sıcak noktaların genellikle kol ve bacaklardaki deriye göre daha az sıklıkta temizlenmesi nedeniyle farklı bakteri türlerini barındırabileceklerini düşündü.

Peki eğer doğrulanırsa büyükannenin hipotezi doğru olacak mı?

Perez-Losada ve Crandall yenilikçi genom bilimi kursunu tasarladılar ve öğrencilerin bu dersi öğrenmelerine yardımcı olması için bir grup öğrenciyi işe aldılar. 129 yüksek lisans ile isans öğrencisi, kulaklarının arkasından, ayak parmaklarının arasından ve okyanusun belirli ıslak ve yağlı bölgelerinden örnekler alarak kendi verilerini nasıl toplayabileceklerini öğrendi. Ayrıca kollar gibi kurak yönetim alanlarından da örnekler toplandı. Daha sonra öğrenciler, sıcak noktalarda yaşayan mikroorganizmaları kontrol alanlarındakilerle karşılaştırmak adına deri örneklerinden DNA'nın nasıl çıkarılacağını, nasıl sıralanacağını öğrendiler.

Araştırmacılar ayrıca, banyo sırasında daha detaylı emizlenen ön kol ve uyluk bölgelerinin, sıcak noktalardan alınan numunelere göre daha çok çeşitliliğe sahip olduğunu ve bu nedenle daha sağlıklı bir mikroorganizma koleksiyonu oluşturabildiğini buldular. Crandall, sinir bozucu mikropların mikrobiyomunuzu ele geçirmesinin sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söylüyor.





Mikrobiyomun zararlı mikroorganizmaları destekleyecek şekilde değişmesinin egzama ve sivilce gibi cilt hastalıklarına yol açabileceğini aktarıyorlar.

Crandall, öğrencilerin büyükannenin hipotezini kanıtladığını ve sonuçların temizlik alışkanlıklarının ciltte yaşayan mikroplarla olayısıyla sağlığınızı değiştirebileceğini gösterdiğini söyledi.

Bu çalışma aynı zamanda aynı ekibin önceki çalışmalarını da içeriyor ve sağlıklı yetişkin deneklerde ise cilt mikrobiyomunun farklı bölgelerini inceleyen ilk çalışmalardan biri ve potansiyel olarak gelecekteki araştırmalara yönelik bir referans noktası görevi görüyor. Crandall, mikropların ciltte birikmesinin sağlığa ve hastalığa nasıl yol açabileceğine dair araştırmanın hala erken aşamada olduğunu söyledi.