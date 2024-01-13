Cildi cam gibi yapan sırrı açıkladı! Ünlü profesör gençliğin formülünü verdi

Sağlıklı beslenme konusundaki yorumlarıyla defalarca manşetlere çıkan bir profesör. Dr. Canan Karatay bu kez de sağlık ışıl ışıl bir cilt için tavsiyeler de bulundu. Detaylar haberimizde...





CANAN KARATAY'DAN MERMER GİBİ PÜRÜZSÜZ CİLT ÖNERİSİ! DUYANLAR STOK YAPIYOR

Profesör Canan Karatay, sağlıklı yaşam konusunu çeşitli şekillerde anlatıyor ve yorumları sıklıkla gündeme geliyor. Bu sefer cilde iyi etkileri olan sabunlara odaklanacağız. Anneannelerimizin vazgeçilmezi olan bu taktik, her derde deva oldu.

Mermer gibi pürüzsüz bir cilde sahip olmak herkesin hayalidir. Akne, sivilce sorunu ve daha birçok cilt problemini ortadan kaldıran etkili sabunlar bulunmaktadır.

Canan Karatay’a göre zeytinyağı sabunu cildiniz için harikalar yaratabilir. Cildin güzelliğini sağlamak ve korumak için zeytinyağı sabunu kullanılmasını tavsiye ediyor. Lütfen her evde bulunabilecek sabunları deneyin. Düzenli kullanırsanız etkisini göreceksiniz.

Zeytinyağlı sabun cildinize pek çok faydası olan etkili kaynaklardan biridir. Cildinizdeki kiri temizlemenin sırrı zeytinyağı sabunundadır. Doğal saf zeytinyağı sabunu cildinizi derinlemesine temizler.

Daha zengin ve ışıltılı bir cilt dokusu elde etmek için zeytinyağı sabunu kullanabilirsiniz. Bu kuru cildi pamuk gibi yumuşak bırakır. Doğal antiseptik özelliği sivilce ve sivilce sorunu yaşayan kişiler için çözüm haline getiriyor.

Zeytinyağı doğal antioksidanlar içerir. Antioksidanlar cildi çeşitli hasarlardan korur ve yaşlanma belirtilerini azaltır. Ancak bu tür değişiklikler uzun vadeli, istikrarlı bir kullanım gerektirir.

Zeytinyağlı sabun ciltte biriken ölü hücreleri temizleyerek cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar. Ancak her cilt tipi farklıdır ve her cilt aynı şekilde tepki vermez. Zeytinyağlı sabunu kullanmadan önce cilt tipinize uygun olduğundan emin olmak için cilt testi yapmalısınız.

Bu sabun türü sadece cilde değil saça da oldukça faydalıdır. Zeytinyağı vitamin değerinin yüksek olması nedeniyle kozmetik alanında da sıklıkla tercih edilmektedir. Ölümsüzlüğün yağı olarak bilinen zeytinyağı günümüzde birçok bölgede kullanılmaktadır.

Cildiniz sivilceye yatkınsa. Zeytinyağlı sabun kullanabilirsiniz. Cildinizin nefes almasını sağlayan sabunlar sivilcelerin kurumasına yardımcı olabilir. Özellikle soğuk ve kuru bölgelerde yaşayan insanlara tavsiye edilir.

Kızarıklık ve kaşıntı gibi cilt sorunlarını giderebilir. Artık kullandığınız nemlendiriciye ihtiyacınız yok. Cildinizi yumuşak ve nemli tutmak için E vitamini gereklidir. Doğal zeytinyağı sabunu bu ihtiyacı karşılayabilir.