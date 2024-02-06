Traş köpüğü sadece erkeklerin değil, kadınların da vazgeçilmezi olacak! İşte 5 sebep

Traş köpüğü, erkeklerin sakallarını tıraş etmek için kullandıkları bir ürün olarak bilinir. Ancak bu köpüğün sadece bu işe yaramadığını biliyor muydunuz? Traş köpüğü, ev temizliğinden ayak bakımına kadar pek çok alanda kullanılabilecek bir sihirli malzeme aslında. Peki kadınlar traş köpüğünü hangi alanlarda kullanabilir? İşte traş köpüğünün kadınların da hayatını kolaylaştıracak 5 farklı kullanım şekli...

KADINLAR NEDEN TRAŞ KÖPÜĞÜ KULLANIR?

Traş köpüğünün farklı ve faydalı kullanım alanları olduğunu biliyor muydunuz? Siz de evinizdeki traş köpüğünü sadece tıraş için değil,farklı şekillerde değerlendirebilirsiniz. Bu hem bütçenize hem de zamanınıza katkı sağlayacaktır. İşte traş köpüğünün evinizde kullanım alanları:

Halı Lekelerine Son

Halınıza dökülen kahve, çay, meyve suyu gibi lekelerden kurtulmak için traş köpüğünden yardım alabilirsiniz. Lekenin üzerine bir miktar traş köpüğü sıkın ve bir süre bekleyin. Sonra bir bezle hafifçe ovalayın ve sıcak suyla durulayın. Halınızın lekesiz ve mis gibi koktuğunu göreceksiniz.





Fırın Temizliği Artık Çok Kolay

Fırınınızda biriken yağ ve kirleri temizlemek için saatlerce uğraşmanıza gerek yok. Fırın tepsisini çıkarın ve üzerine bolca traş köpüğü sıkın. Sonra tepsileri tekrar fırına yerleştirin ve fırını 50 derecede 30 dakika çalıştırın. Fırın soğuduktan sonra bir bezle içini silin. Fırınınız pırıl pırıl olacak.

Saç Fırçası ve Taraklarınız Yenilensin

Saç fırçası ve taraklarınız zamanla saçınızdan kalan yağ, kir ve saç telleriyle dolabilir. Bu durum hem hijyenik değildir hem de saçınızın sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden saç fırçası ve taraklarınızı düzenli olarak temizlemeniz gerekir. Bunun için de traş köpüğü kullanabilirsiniz.





Fırça ve taraklarınızın üzerine biraz traş köpüğü sıkın ve bir süre bekletin. Sonra sıcak suyla durulayın. Saç fırçası ve taraklarınız tertemiz olacak.

Aynalarınız Buğulanmasın

Duştan çıktığınızda aynanızın buğulanması sizi rahatsız ediyor mu? O halde bu sorunu çözmek için traş köpüğünden faydalanabilirsiniz. Aynanıza biraz traş köpüğü sıkın ve bir bezle iyice yayın. Sonra kuru bir havluyla kurulayın. Böylece aynanız bir daha buğulanmayacak ve duştan sonra kendinizi rahatça görebileceksiniz.





Ayaklarınız Bebek Gibi Yumuşak Olsun

Ayaklarınızın bakımını yapmak için pahalı kremler veya fırçalar almanıza gerek yok. Traş köpüğü ve bir peeling eldiveni ile ayaklarınızı hem temizleyebilir hem de yumuşatabilirsiniz. Peeling eldivenine biraz traş köpüğü sürün ve ayaklarınızı iyice ovalayın. Sonra bir havluyu ılık suyla ıslatın ve ayaklarınızın üzerine sarın. 15 dakika bekletin ve sonra suyla durulayın. Ayaklarınız bebek poposu kadar yumuşak ve pürüzsüz olacak.