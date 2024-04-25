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Cildi gençleştiren bitkisel formül! Pahalı kremleri çöpe attıracak

Cildinizin genç görünmesini istiyorsanız bu haber tam size göre! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 09:13
Cildi gençleştiren bitkisel formül! Pahalı kremleri çöpe attıracak

Kozmetik ürünlerine binlerce lira dökmenize gerek yok! Bu yöntemler size yeterli gelecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GENÇ GÖRÜNME YÖNTEMLERİ

Cildinize düzenli bakım yapmak istiyorsanız ve pahalı kremler kullanmak istemiyorsanız bu haber tam size göre! Doğal yağlarla cildinizde oluşan kırışıklık görüntüsünden kurtulabilir ve parlak görünümlü bir cilde sahip olabilirsiniz. Avokado yağı cilt nemlendirme konusunda iyi bir tercihtir. İçinde yer alan, A, B1, B2, D, E vitamini anlamında zengin olan avokado yağı yaşlanma belirtilerini engeller. Kuru ve hassas ciltlere çok iyi gelen bu doğal yağ düzenli kullanılırsa cildi dış etkenlere karşı korur. Hafif bir yapıya sahip olan üzüm çekirdeği yağı yüksek oranda antioksidan, fitobesleyici madde, değerli yağ asitleri içerir. Bu yağ kırışıklık ve ince çizgi görüntüsüne engel olur ve çabuk emildiği için ciltte yağlı bir his bırakmaz. Üzüm çekirdeği yağı cildi nemlendirir, parlak bir görüntü verir. 

kırışıklıklara karşı doğal yöntemler

Geceleri uyumadan cildinize sürüp bekletirseniz etkisi iki katına çıkar. Fındık yağı da kolay emilen yağlardan biridir. Ciltte yağ hissi bırakmaz ve cildi sakinleştirir. Fındık yağı birçok kozmetik ürününün içinde de yer alır. Genel olarak her cilt tipine uygun olan fındık yağı kusurlu görünümü azaltır ve kuru ciltlere nem sağlar. Kayısı çekirdeği yağı da cildi nemlendirir ve peeling etkisi verir. Cildi yenileyen kayısı çekirdeği yağı içinde olan A vitamini sayesinde cildin beslenmesini sağlar ve bütün cilt tipleri için uygundur. Zeytinyağı da doğal bir E vitamini kaynağı olarak bilinir. Cildin ihtiyacı olan nemi verir, erken yaşlarda ortaya çıkan kırışıklıkları engeller. Özellikle soğuk havalar sebebiyle oluşan kuruluğu engeller. Cildinizi temizleyerek zeytinyağını düzenli olarak kullanabilirsiniz ve cildinizin parlaklığına şahit olabilirsiniz! 

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