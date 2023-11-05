Cilt rengindeki değişiklikler hastalığını ortaya çıkarabilir

Genel olarak soluk bir yüz hastalık belirtisidir ve bir çare aranmalıdır. Ancak sadece yüzün soluk olması değil, yüzdeki birçok belirti de hastalığı ortaya koyuyor. İşte detaylar...







YÜZÜNÜZ HASTALIĞINIZI ELE VEREBİLİR

Hastalıkların bazen yüzümüzde açıkça görülebildiğini düşünürsek Profesör.

Uludüz, "Cildin rengindeki değişiklikten, göz çevresindeki sarı lekelere kadar pek çok belirti bazen ciddi bir sorunun habercisi olabiliyor" uyarısında bulunuyor.

Bazı hastalıklar sessizce ilerlerken bazıları vücudumuzda farklı sinyaller yoluyla kendini gösterebilir. Bu sinyaller bazen ciltte ağrı, şişlik veya kanama şeklinde kendini gösterebilir. Aynaya baktığınızda iki kere kontrol etmeyi unutmayın.

Yüzünüzdeki değişikliği fark edip, dikkat etmeniz ve vakit kaybetmeden doktora başvurmanız erken teşhis ve tedavi açısından çok önemlidir diye konuşan Nöroloji profesörü Dr. Derya Uludüz, yüzümüzde hastalık belirtisi olabilecek değişiklikleri şöyle sıralıyor:

SOLGUNLUK

Vücut yeterince kırmızı kan hücresi üretemediğinde anemi meydana gelir ve bu da yüzün solgunluğuna ve yorgunluğa neden olur. Düşük tansiyon, vücut yeterli oksijen ve kan sağlayamadığında cildin soluklaşmasına neden olur. Kronik böbrek yetmezliği, kanser veya kemoterapi de soluk cilde neden olur. Aşırı kan kaybı veya iç kanama ve tiroid sorunları da cildin soluklaşmasına neden olur.

KIZARIKLIK

Çoğu döküntü ciddi değildir ve kendi kendine iyileşir, ancak bu normal değildir. Özellikle kızarmış veya kızarmış bir yüz, vücudun oksijenden yoksun olduğunu ve oksijeni artırmak için kırmızı kan hücrelerini artırmaya çalıştığını gösterir. Ancak kızarma, alerjinin veya yüksek tansiyonun varlığını gösterir. Her iki yanağın kelebek şeklinde kaplanması lupusun yaygın bir belirtisidir. Ateşiniz olabilir, eklem ağrınız olabilir ve parmaklarınız soğuktan morarabilir. Açıklanamayan bir döküntü varsa, özellikle de buna başka semptomlar da eşlik ediyorsa doktorunuza görünün.

DUDAKLARDA MORARMA

Dudak çevresindeki morarmalar (siyanoz olarak adlandırılır) kalp veya akciğer hastalığının sonucu olabilir. Romatizmal mitral kapak hastalığında dudaklar mor, yanaklar kırmızıdır.

GÖZ ALTLARINDAKİ ŞİŞLİK

Bu sorun göz kapaklarını destekleyen doku ve kasların zayıflamasından kaynaklanır. Çok tuzlu bir yemek sonrası, uyandığınızda göz altı şişmesinin en yaygın nedenidir. Uykusuzluk, alerji, aşırı sigara kullanımı ve tiroid hastalığı da bu şişmeye neden olabilir. Böbrekleriniz, mesaneniz, mideniz ve karaciğeriniz gözlerinize yansır. Kabarık gözler, vücudunuzun sıvıları düzgün bir şekilde ortadan kaldırmadığını veya detoksifiye etmediğini gösterir.

CİLTTE VE GÖZLERDE SARILIK

Bu belirtiler sarılığa işaret ediyor. Bu, vücudunuzun kırmızı kan hücrelerini parçaladığında çok fazla atık ürettiği bir durumdur. Yetişkinlerde sarılık, viral enfeksiyonlar (hepatit, mononükleoz); Bu, karaciğer, safra kesesi, pankreas sorunları veya alkol kullanımı gibi daha ciddi sorunlar anlamına gelebilir.

GÖZLERİN ÖNE FIRLAMASI

Gözlerin büyümüş ya da öne doğru fırlamış gibi görünmesi hipertiroidi (zehirli guatr) işaret eder.

GÖZ KAPAKLARINDAKİ SARKMA

Buna pitozis diyoruz, tek gözde veya her iki gözde de olabilir. Ağır vakalarda göz kapakları görüşünüzü engelleyebilir. Böyle bir durumda ilk yapmanız gereken eski fotoğraflarınızı incelemektir çünkü bazen yapısal olabiliyorlar. Yeni keşfedilen bir hastalıksa beyinde, sinirlerde veya göz yuvalarında bir problemin işareti olabilir. Bu durum birkaç gün veya birkaç saat sürüyorsa veya çift görme, kas zayıflığı, yutma güçlüğü veya şiddetli baş ağrınız varsa doktorunuza görünün. Bu bir felç belirtisi olabilir. Haftalar veya aylar içinde gelişirse, kas yorgunluğunun neden olduğu, miyastenia gravis adı verilen bir beyin hastalığına da işaret edebilir.

GÖZ ÇEVRESİNDEKİ SARI NOKTALAR

Üst ve alt göz kapaklarınızın üzerinde ve çevresinde oluşan bu kabarık sarı şişliklere ksantelazma denir. Kolesterolden oluşurlar ve görünüşleri hoşunuza gitmese bile tehlikeli değildirler. Ancak bunlar kalp hastalığına yakalanma veya kalp krizi geçirme olasılığınızın daha yüksek olduğunun bir işareti olabilir; bu nedenle doktorunuzu görmelisiniz.

GÖZLERDE SEĞİRME

Altta yatan neden; Bu uykusuzluk, yorgunluk, sigara içme veya çok fazla alkol veya kafein tüketimi ile ilişkili olabilir. Nadir durumlarda, sinir sistemi size muhtemelen multipl skleroz (MS) gibi bir hastalığın sinyalini vererek bir şeyler anlatmaya çalışır.

Konuşma güçlüğü, halsizlik gibi şikayetlerin de eşlik etmesi durumunda sinir sistemi sorunundan şüphelenilmelidir.

AĞIZDA KAYMA

Ağzınız bir tarafa doğru eğilmiş ve yüzünüze yaslanmışsa öncelikle göz kapaklarınızı kontrol edin. Göz kapaklarınız etkilenmemişse felç olabilir. Göz kapakları etkilenirse yüz felci meydana gelebilir; Felç, bir virüsün veya rüzgârlı havanın yüzünüzdeki kasları kontrol eden sinirlere baskı yapması sonucu ortaya çıkar. Yüz felci ancak etkilenmemiş göz kapakları felçle ilişkili olabilir. Bir kan damarının patlaması veya tıkanması nedeniyle beyninizin bir kısmına kan akışı kesildiğinde felç meydana gelir. Şu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz hemen tıbbi yardım alın: yüzünüzün alt kısmı aniden felç olur veya kollarınızda veya bacaklarınızda uyuşma veya güçsüzlük, konuşma bozukluğu, çift görme, baş dönmesi veya yutma güçlüğü yaşarsınız.

BENLER

Benler genellikle koyu lekeler veya şişliklerdir. Çoğu endişelenecek bir şey değildir, ancak cilt testi kanserin yayılmadan önce tespit edilmesine yardımcı olabilir. Beninizin şekli bozuksa, sürekli büyüyorsa veya yakın zamanda şekil değiştirmişse bir dermatoloğa danışın.