Ciltteki kırışıklıkları ütü gibi açıyor! Doğadan gelen doğal kırışıklık kremi

Doğal yöntemlerle ciltteki kırışıklıklardan kurtulabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KIRIŞIKLIKLARDAN KURTULMA YÖNTEMLERİ

Eğer cildinize iyi bakmak ve yaş sebebiyle yaşanan kırışıklıklardan kurtulmak istiyorsanız bu doğal yöntemler tam size göre. Avokado yağı cilt nemlendirme konusunda iyi bir tercihtir. İçinde yer alan, A, B1, B2, D, E vitamini anlamında zengin olan avokado yağı yaşlanma belirtilerini engeller. Kuru ve hassas ciltlere çok iyi gelen bu doğal yağ düzenli kullanılırsa cildi dış etkenlere karşı korur. Hafif bir yapıya sahip olan üzüm çekirdeği yağı yüksek oranda antioksidan, fitobesleyici madde, değerli yağ asitleri içerir. Bu yağ kırışıklık ve ince çizgi görüntüsüne engel olur ve çabuk emildiği için ciltte yağlı bir his bırakmaz. Üzüm çekirdeği yağı cildi nemlendirir, parlak bir görüntü verir.





Geceleri uyumadan cildinize sürüp bekletirseniz etkisi iki katına çıkar. Fındık yağı da kolay emilen yağlardan biridir. Ciltte yağ hissi bırakmaz ve cildi sakinleştirir. Fındık yağı birçok kozmetik ürününün içinde de yer alır. Genel olarak her cilt tipine uygun olan fındık yağı kusurlu görünümü azaltır ve kuru ciltlere nem sağlar. Kayısı çekirdeği yağı da cildi nemlendirir ve peeling etkisi verir. Cildi yenileyen kayısı çekirdeği yağı içinde olan A vitamini sayesinde cildin beslenmesini sağlar ve bütün cilt tipleri için uygundur. Zeytinyağı da doğal bir E vitamini kaynağı olarak bilinir. Cildin ihtiyacı olan nemi verir, erken yaşlarda ortaya çıkan kırışıklıkları engeller. Özellikle soğuk havalar sebebiyle oluşan kuruluğu engeller. Cildinizi temizleyerek zeytinyağını düzenli olarak kullanabilirsiniz ve cildinizin parlaklığına şahit olabilirsiniz!