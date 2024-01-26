Çocuk isteyenlere müjde! Bu karışımı yiyen çocuk sahibi oluyor! İşte mucize yaratan o besinler...

Doğanın sunduğu bitkisel karışım, kısırlığa çare oluyor. Bu karışım, çörek otu, çemen, turp tohumu ve bal ile hazırlanıyor. Kısırlığa karşı çok fayda sağlayan bu mucizevi karışım, hormon dengesini sağlıyor, üreme organlarını güçlendiriyor, yumurta ve sperm kalitesini artırıyor. Peki, bu karışım nasıl yapılıyor? Kısırlık neden olur? Kısırlık belirtileri nelerdir? Tüm detaylar içerikte...

KISIRLIK NE DEMEK?



Kısırlık, tıbbi olarak infertilite olarak adlandırılan, çiftlerin düzenli ve korunmasız ilişkiye rağmen bir yıl içinde gebeliğin gerçekleşmemesi durumudur. Kısırlık, hem kadın hem de erkek kaynaklı olabilir. Kısırlık, üreme sisteminin vücudun üreme işlevini yerine getirme yeteneğini bozan bir hastalıktır. Kısırlık, tedavi edilebilir bir sorundur. Günümüzde, kısırlığın üstesinden gelebilmek için güvenli ve etkili birçok tedavi yöntemi bulunmaktadır.

KISIRLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kısırlığın en belirgin belirtisi, hamile kalamamaktır. Ancak kısırlığın altında yatan bazı nedenler, başka belirtilere de yol açabilir.





Kısırlığın belirtileri, kadın ve erkeklerde farklılık gösterebilir. Kadınlarda kısırlığın belirtileri şunlardır:

* Düzensiz, aşırı veya çok az adet kanaması

* Ağrılı veya zor adet görme

* Karın, pelvis veya bel bölgesinde ağrı veya şişlik

* Cinsel ilişki sırasında ağrı veya rahatsızlık

* Ciltte, saçta veya tırnakta değişiklikler

* Süt salgılama, meme başı akıntısı

* Vajinal akıntı, kaşıntı veya koku

* Cinsel istekte azalma veya artma





Erkeklerde kısırlığın belirtileri şunlardır:

* Sperm sayısında veya kalitesinde azalma

* Ereksiyon veya boşalma sorunları

*Testislerde ağrı, şişlik veya kitle

* Cinsel istekte azalma veya artma

* Göğüslerde büyüme veya hassasiyet

* Saç dökülmesi veya yüz kıllarında azalma

* Vücutta sıcaklık değişiklikleri

KISIRLIK SEBEPLERİ NELERDİR?

Kısırlık, birçok farklı faktörün birleşmesiyle ortaya çıkabilir. Kısırlığın sebepleri, kadın ve erkeklerde farklılık gösterebilir. Kadınlarda kısırlığın sebepleri şunlardır:



Yumurtalık Fonksiyon Bozuklukları

Yumurtalıkların yeterli veya düzenli yumurta üretememesi, yumurtlama bozuklukları, polikistik over sendromu, erken menopoz, yumurtalık kistleri veya tümörleri gibi durumlar kısırlığa neden olabilir.





Tüplerin Tıkanması veya Hasarı

Fallop tüpleri, yumurtanın yumurtalıktan rahme ulaşmasını sağlar. Tüplerin enfeksiyon, iltihap, yapışıklık, kist, tümör veya cerrahi müdahale gibi nedenlerle tıkanması veya hasar görmesi, kısırlığa yol açabilir.

Rahim veya Serviks Anormallikleri

Rahimdeki şekil bozuklukları, miyomlar, polipler, kistler, tümörler, enfeksiyonlar, yara izleri, yapışıklıklar veya servikal darlık gibi durumlar, kısırlığın sebepleri arasındadır.

Endometriozis

Rahim iç tabakasının rahim dışında büyümesi, kısırlığa neden olan bir hastalıktır. Endometriozis, yumurtalık, tüp, rahim veya karın zarı gibi organlarda hasara, iltihaba, yapışıklığa veya tıkanıklığa yol açabilir.

Hormonal Bozukluklar

Tiroid, hipofiz, adrenal, pankreas gibi hormon salgılayan bezlerin işlev bozukluğu, kısırlığa neden olabilir. Hormonal bozukluklar, yumurtlama, döllenme, tutunma veya gebelik devamı gibi süreçleri etkileyebilir.

Genetik Faktörler

Kromozom anomalileri, genetik hastalıklar, aile öyküsü gibi faktörler, kısırlığın sebepleri arasında sayılabilir.

Yaşam tarzı faktörleri

Sigara, alkol, uyuşturucu, kafein, stres, obezite, yetersiz beslenme, aşırı egzersiz, çevresel toksinler gibi faktörler, kısırlığa neden olabilecek faktörlerdir.





Erkeklerde kısırlığın sebepleri şunlardır:

Sperm Üretim Bozuklukları

Testislerin yeterli veya kaliteli sperm üretememesi, sperm sayısında veya hareketliliğinde azalma, sperm şeklinde bozukluk, sperm üretimini engelleyen genetik hastalıklar, enfeksiyonlar, iltihaplar, kistler, tümörler, varikosel, kriptorşidizm, kordon kısalığı, radyasyon, kimyasallar, ilaçlar, sigara, alkol, uyuşturucu.



Sperm Taşınma Bozuklukları

Sperm üretildikten sonra, idrar yoluna ulaşması için tüplerden geçmesi gerekir. Bu tüplerin tıkanması, hasarı, daralması, enfeksiyonu, iltihabı, kistleri, tümörleri, doğumsal anomalileri, sertleşme veya boşalma sorunları, retrograd ejakülasyon, bağışıklık sisteminin sperme saldırması gibi durumlar, kısırlığa yol açabilir.



Hormonal Bozukluklar

Testosteron, FSH, LH, prolaktin gibi hormonların salgılanmasını sağlayan hipofiz, hipotalamus, tiroid, adrenal gibi bezlerin işlev bozukluğu, kısırlığa neden olabilir. Hormonal bozukluklar, sperm üretimini, taşınmasını, kalitesini ve cinsel fonksiyonları etkileyebilir.





Genetik faktörler

Kromozom sayısında veya yapısında bozukluk, genetik hastalıklar, aile öyküsü gibi faktörler, kısırlığın sebepleri arasında sayılabilir.

Yaşam tarzı faktörleri

Sigara, alkol, uyuşturucu, kafein, stres, obezite, yetersiz beslenme, aşırı egzersiz, çevresel toksinler, sıcaklık değişiklikleri, dar iç çamaşırı gibi faktörler, kısırlığa neden olabilecek faktörlerdir.

KISIRLIĞA KARŞI BİTKİSEL KARIŞIM NASIL HAZIRLANIR?

Bu karışım, bir bardak çörek otu, yarım bardak çemen, yarım bardak turp tohumu ve iki bardak bal ile hazırlanıyor. Bu karışımı hazırlamak için şu adımları izleyebilirsiniz:

* Çörek otu, çemen ve turp tohumunu bir kahve değirmeni veya blender ile iyice öğütün.

* Öğütülmüş tohumları bir kavanoza koyun ve üzerine balı ekleyin. Karışımı iyice karıştırın.

* Karışımı buzdolabında saklayın ve sabah akşam birer çorba kaşığı tüketin.



* Bu karışımı en az üç ay boyunca düzenli olarak kullanın.

KISIRLIĞA KARŞI BİTKİSEL KARIŞIMIN FAYDALARI NELERDİR?

Kısırlığa karşı bitkisel karışımın faydaları, içindeki malzemelerin sağlığa olan etkileri ile ilgilidir. Bu karışımın faydaları şunlardır:



* Çörek otu, bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlara karşı korur, iltihaplanmayı önler, hormon dengesini sağlar, yumurta ve sperm kalitesini artırır, kısırlığın önüne geçer.

* Çemen, büyüme hormonunu destekler, üreme organlarını güçlendirir, kan dolaşımını hızlandırır, cinsel isteği artırır, kısırlığa karşı etkilidir.





* Turp tohumu, kan şekerini dengeler, insülin direncini azaltır, pankreasın çalışmasını kolaylaştırır, diyabet kaynaklı kısırlığı önler, cinsel fonksiyonları iyileştirir.

* Bal, enerji verir, stresi azaltır, uyku kalitesini yükseltir, konsantrasyonu artırır, cinsel gücü artırır, kısırlığa karşı faydalıdır.