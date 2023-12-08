Haberler

Sağlık

Çocuk oyuncağı gibi geliyor ama değil! Patates haşlarken yapılan bu hata patatesi zehre dönüştürüyor!

Çocuk oyuncağı gibi geliyor ama değil! Patates haşlarken yapılan bu hata patatesi zehre dönüştürüyor! Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden olan patates faydaları oldukça fazla olurken haşlarken yapılan hatalar meğerse vitaminini öldürüyormuş. İşte patates faydaları ve haşlarken dikkat edilmesi gerekenler haberimizde.