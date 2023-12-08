Çocuk oyuncağı gibi geliyor ama değil! Patates haşlarken yapılan bu hata patatesi zehre dönüştürüyor!
Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden olan patates faydaları oldukça fazla olurken haşlarken yapılan hatalar meğerse vitaminini öldürüyormuş. İşte patates faydaları ve haşlarken dikkat edilmesi gerekenler haberimizde.
Patates ciltten saça birçok alanda farklı faydalara sahip olurken tüm vitamin ve minerallerinin ölmesine neden olan o hatayı birçok kişi yapıyormuş. Yemeğinden salatasına, gözlemesinden sabah kahvaltılarına birçok kez kullanılan patates hakkında bilinmeyenler haberimizde.
PATATESİN YARARLARI
-Patatesin içeriğinde olan bileşenler sağlık açısından etkili olurken ince bağırsakta sindirilmesiyle soluğu kalın bağırsakta alır.
-Kan şekerini düzenleyerek insülin direncinin azalmasına yardımcı olur
-Lifli yapısından ötürü ishal sorununa son verir
-Glutene alerjisi olan insanlar için patates çölyak hastalarına iyi gelir
-Triptofan amino asid sinir sistemini dengeleyerek sağlıklı çalışmasını sağlar
-B6 vitamini sayesinde vücutta bulunan hücrelerin yapılmasına yardımcı olarak lipoik asidince zengindir.
-Fosfor sayesinde cinsel hayatta verimli olur.
PATATES BESİN DEĞERİ
Porsiyon 100 gr.
Kalori 76 kcal
Toplam yağ 0.1 gr.
Sodyum 6 mg
Potasyum 421 mg
Karbonhidrat 17 gr
Protein 2 gr.