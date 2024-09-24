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Çocuklar İçin Su Tüketiminin Önemi

Prof. Dr. Mukaddes Kalyoncu, çocukların böbrek sağlığı için güne bir bardak su ile başlamasını öneriyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:06
Çocuklar İçin Su Tüketiminin Önemi

Çocuklar İçin Su Tüketiminin Önemi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi ve Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mukaddes Kalyoncu, çocukların böbrek sağlığı için güne bir bardak su ile başlamalarını öneriyor.

Günün İlk Suyu

Prof. Dr. Kalyoncu, "Çocuklar güne bir bardak suyla başlasın, gün içinde tüketecekleri sıvıyı sabah saatlerinde almalarını sağlamalıyız. Akşam saatlerinde sıvı alımının fazla olmasından kaçınılmalıdır," şeklinde açıklamalarda bulundu.

Suyun Faydaları

Yeterli su tüketiminin cilt, bağırsak ve böbrek sağlığı için hayati önem taşıdığını vurgulayan Kalyoncu, "Yeterince sıvı alınmadığında cilt erken yaşlanabilir, kabızlık ve böbrek yetmezliği gibi sorunlar ortaya çıkabilir," dedi.

Küresel Isınma ve Su İhtiyacı

Kalyoncu, küresel ısınmanın etkisiyle artan sıcak havalarda su tüketiminin öneminin daha da arttığına dikkati çekti. "Yeterli sıvı almadıkları için hastaneye yatırılan böbrek yetmezliği vakalarında artış görüyoruz," dedi.

Dengeli Su Tüketimi

Günlük sıvı ihtiyacının yaşa göre değiştiğini belirten Kalyoncu, "Erişkinlerin günlük sıvı alımı 2-3 litre, çocukların ise yaş gruplarına göre daha azdır. Terlemenin, yüksek ateşin veya hastalıkların sıvı ihtiyacını artırdığını unutmamalıyız," ifadesini kullandı.

Su Tüketiminde Stratejiler

Su tüketimi konusunda zorluk çeken bireyler için aromalı içecek önerisinde bulunan Kalyoncu, "Taze nane, limon dilimi veya kabuk tarçın gibi doğal aromalar eklemek, su tüketimini artırabilir," dedi.

Okul Döneminde Su Tüketimi

Çocukların okul döneminde su içmeyi unutmamaları gerektiğini vurgulayan Kalyoncu, "Sulukların dolu olması ve suyun yudum yudum içilmesi sağlık açısından daha faydalıdır," diye ekledi. Prof. Dr. Mukaddes Kalyoncu, "Böbreğinizi seviyorsanız güne bir bardak su ile başlayın," mesajını iletti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi ve Çocuk Romatolojisi Bilim...

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi ve Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mukaddes Kalyoncu, tüm organların iyi çalışabilmesi için suya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi ve Çocuk Romatolojisi Bilim...

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi ve Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mukaddes Kalyoncu, tüm organların iyi çalışabilmesi için suya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi ve Çocuk Romatolojisi Bilim...

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi ve Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mukaddes Kalyoncu, tüm organların iyi çalışabilmesi için suya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi ve Çocuk Romatolojisi Bilim...

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi ve Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mukaddes Kalyoncu, tüm organların iyi çalışabilmesi için suya ihtiyaç olduğunu söyledi.

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