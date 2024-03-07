Bist 100
9.054,18 3%
DOLAR
31,83 0,19%
EURO
34,97 0,72%
ALTIN
2.197,22 0,72%

Çocuklarda böbrek yetmezliğinin sırrı çözüldü! Türk bilim insanları tarihi bir keşfe imza attı

Türk bilim insanları, çocuklarda kronik böbrek yetmezliğinin en önemli nedenlerinden biri olan üriner sistemin doğuştan anormalliklerine yol açan FOXD2 adlı geni tespit etti. Bu keşif, tıp literatüründe ilk defa yer aldı. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 07.03.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 18:10
Çocuklarda böbrek yetmezliğinin sırrı çözüldü! Türk bilim insanları tarihi bir keşfe imza attı

Çocuklarda kronik böbrek yetmezliğinin en önemli nedenlerinden biri olan üriner sistemin doğuştan anormalliklerine (USKA) yol açan FOXD2 adlı gen, Türk bilim insanları tarafından tespit edildi. Bu keşif, tıp literatüründe ilk defa yer aldı. Ayrıntılar haberimizde...

FOXD2 GENİNDEKİ MUTASYONLAR USKA’YA NEDEN OLUYOR

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özaltın, yaptığı açıklamada, 2021 yılında başlattıkları araştırmada, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı ve Münih Teknik Üniversitesi ile işbirliği yaptıklarını belirtti. 

böbrek yetmezliğinde gen tespit edildi

Araştırmada, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde takip edilen, akraba evliliği sonucu dünyaya gelen ve USKA tanısı konulan iki kardeşin genetik incelemesini yaptıklarını anlatan Özaltın, şunları söyledi:

“Yaptığımız genetik çalışmalar sonucunda, FOXD2 adlı geni bulduk. Bu genin mutasyona uğraması sonucu USKA anomalisine yol açtığını gördük. Bu genin, üriner sistemin gelişiminde çok kritik bir rol oynadığını, anne karnındaki bebeklerde böbreğin gelişiminde hayati bir aşamayı düzenlediğini ortaya koyduk. Bu sonucu hayvan deneyleriyle de destekledik. FOXD2 geni susturulmuş hayvanlarda, insandakine benzer böbrek problemlerinin ortaya çıktığını saptadık.”

TIP CAMİASINDA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Prof. Dr. Özaltın, bu çalışmanın, uluslararası işbirliği ile genişletildiğini ve Münih Teknik Üniversitesince takip edilen, aynı gende mutasyona sahip başka bir ailenin daha bulunduğunu aktardı. 

çocuklarda böbrek yetmezliğinde kilit nokta gen hakkında

Ayrıca, İsrail’den de benzer durumda hastalarının olduğunu kendilerine bildirdiklerini kaydetti. Prof. Dr. Özaltın, şöyle devam etti:

“Bu çalışma, FOXD2 genindeki bozuklukların USKA anomalisine neden olduğunu ispatlayan ilk çalışma oldu. Bu gen daha önce biliniyordu ama hangi hastalıklara yol açtığı bilinmiyordu. Biz, bu genin böbrek embriyolojisinde çok önemli bir rol oynadığını, böbrek gelişimini etkilediğini gösterdik. 

Bu çalışma, tıp camiasında büyük yankı uyandırdı ve tıp literatüründe ilk defa yer aldı. Bu çalışma, böbrek gelişimini daha iyi anlamamıza, genetik danışma vermemize ve ileride yeni tedavi yöntemleri geliştirmemize katkı sağlayacak.”

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'nda hesabı olan düğün bayram edecek! Tamamen ücretsiz oldu

İş Bankası'nda hesabı olan düğün bayram edecek! Tamamen ücretsiz oldu

Yaş şartına uyan tüm kadınlar başvurabilir! 150 bin TL faizsiz kredi kutusu açıldı

Yaş şartına uyan tüm kadınlar başvurabilir! 150 bin TL faizsiz kredi kutusu açıldı

1-2 çocuğu olan bireye son 4 ay uyarısı! PTT 5000 TL'ye ek 1700 TL ödeyecek

1-2 çocuğu olan bireye son 4 ay uyarısı! PTT 5000 TL'ye ek 1700 TL ödeyecek

Opel'de çıldırtan indirim başladı! O modelini 150 bin TL daha ucuza satacak!

Opel'de çıldırtan indirim başladı! O modelini 150 bin TL daha ucuza satacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uçuğu 10 dakikada yok eden formül bulundu! Bir kez deneyen ilaç kullanmıyor
2
Çocuklarda böbrek yetmezliğinin sırrı çözüldü! Türk bilim insanları tarihi bir keşfe imza attı
3
Türk cerrahın mucizevi buluşu: Beyin tümörünü ameliyatsız eritiyor! Tıp camiası şaşkın
4
Kahvaltıda bunları yerseniz diyabet olabilirsiniz! İşte kan şekerinizi yükselten kahvaltılıklar
5
Alüminyum folyoyu bu şekilde uygulayınca, negatif enerjini alıyor soğuk algınlığı bırakmıyor
6
Beyni motor gibi çalıştırıyor, tüketenler hastane yüzü görmüyor! İşte beynin süper yakıtı o besin
7
Kırışıklıklarınızı tarihe gönderin! Gece sürün, sabah herkes hangi kliniğe gittiğinizi soracak

Ayda 6000 TL öderim diyene 700.000 TL kredi! O banka kredi bombasını patlattı

Bunu bilmeyenin tapusu elden gidebilir! Evi arsası olanlar dikkat

ATM'den para çeken herkese duyuruldu! Bunu bilen daha az ödeyecek

İş Bankası'nda hesabı olan düğün bayram edecek! Tamamen ücretsiz oldu

Bankalardan ateşböceği gibi parlayan doğalgaz desteği: Mayıs'a kadar devam edecek

Yaş şartına uyan tüm kadınlar başvurabilir! 150 bin TL faizsiz kredi kutusu açıldı

Her ay 1000 TL destek - Mart bitmeden giden liseliye anında ödenecek

1-2 çocuğu olan bireye son 4 ay uyarısı! PTT 5000 TL'ye ek 1700 TL ödeyecek

Davet sofralarının kurtarıcısı tavuklu lazanya tarifi! Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor

Migros'ta kapıda kuyruk yaptıracak indirim var! Fiyatı 80 TL'ye kadar düştü

Hayalinizdeki ev artık gerçek oluyor! 0,69 faizli 10 yıllık konut kredisi veriliyor

Opel'de çıldırtan indirim başladı! O modelini 150 bin TL daha ucuza satacak!